Emma Marrone appena sveglia: la maglia è troppo scollata, fan in visibilio.

Di recente nell’occhio del ciclone per via della polemica con i leghisti, Emma Marrone sa sempre come far parlare di sé. Una frase pronunciata durante un suo concerto a favore dell’apertura dei porti, ha scatenato la dura reazione dei fan del vicepremier Matteo Salvini che non hanno perso tempo a scagliarsi contro la bella pugliese. Emma però, ha saputo reagire alla grande alle critiche, dimostrando ancora una volta un carattere forte e determinato. Carattere che da sempre è ammirato dai suoi fan, che seguono l’ex vincitrice di Amici di Maria de Filippi non solo per la sua inconfondibile voce. Emma infatti è seguitissima sui social e, come dimostrano i numerosi commenti alle sue foto, della cantante viene lodata non solo la voce, ma anche la bellezza. Nonostante la ragazza non ami particolarmente mettersi in mostra, capita che su suo profilo Instagram spunti di tanto in tanto qualche scatto che manda in tilt i fan. E’ quello che è successo poco fa a proposito di una sua Instagram Story!

Emma Marrone appena sveglia: la foto manda in deliro i fan, la maglia è troppo scollata.

Poco fa, la bellissima Emma ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che non è passata di certo inosservata. Attraverso le sue Instagram Stories, Emma dà il buongiorno ai suo affezionati fan in un modo davvero speciale. La foto postata è un vedo-nonvedo: si tratta di un selfie a letto, in cui la cantante appare a metà, con l’occhio coperto dai capelli. Capelli abbastanza spettinati: tutto fa pensare che la Marrone si sia appena svegliata. Ma il dettaglio che manda in visibilio i fan è la maglietta indossata dalla bella Emma. Una maglietta bianca con scollatura che lascia intravedere le generose forme della cantante salentina. Alla foto Emma accompagna la frase “Buongiorno” con l’emoji di un sole. Che dire, questo si che è un buongiorno!

