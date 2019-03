Belen Rodriguez, spunta fuori il suo segreto più intimo: un dettaglio imbarazzante

Tutti abbiamo dei segreti. Sì, forse anche più di uno. Per quanto ci soffermiamo per molto su tutti gli spostamenti di Belen, i suoi modi di fare, i suoi post su Instagram, di sicuro non possiamo sapere tutto sulla bella showgirl argentina. Di sicuro, qualcosa l’avrà tenuta per sé. Qualche cosa, dunque, che non ha mai raccontato in alcuna intervista. Beh, il ‘segreto’ di cui vogliamo scrivere oggi è legato ad alcune parti del corpo di Belen Rodriguez. L’ha svelato, sì, ma non tutti ne sono a conoscenza. Perché l’argomento non è da trattare in un’intervista. E adesso capirete il motivo…

Belen Rodriguez: un dettaglio ‘imbarazzante’

Se sei tra i lettori più attenti di Sologossip.it, allora, può anche darsi che tu già conosca questo suo segreto. Non molto tempo fa, infatti, abbiamo riportato proprio il post su Instagram in cui lo svelava. Lo faceva, come mostriamo, in maniera velata. Di certo non si sarebbe messa a parlare di questo ‘particolare’ in un video dedicato.

Belen Rodriguez non si depila. No, non lo fa. Vi chiederete: come è possibile? Un personaggio della televisione di quel calibro non usa la depilazione? Ebbene, no. Belen Rodriguez non si depila sulle braccia e, forse, ma sottolineiamo forse, nemmeno in altre parti del corpo. Questo, almeno, non l’ha svelato. Che non si depila sulle braccia invece l’ha detto in risposta ad un suo follower su Instagram che la ‘bacchettava’ per questo motivo. E lei: “No, mai fatta la ceretta”. Una scelta particolare, quella di Belen Rodriguez, che ha fatto molto discutere. Come qualsiasi altra cosa che la riguarda, del resto.

Belen e Stefano De Martino: verrà fuori la verità?

Visto tutto questo vociferare, tutte quelle coccole in aeroporto, quei momenti passati insieme a Santiago, tutti, ma proprio tutti, hanno pensato che ci fosse un ritorno di fiamma. Possibile che Belen Rodriguez voglia tenere in segreto anche una piccola fiammella che si è di colpo riaccesa per il ballerino attualmente presentatore di Made in Sud?

Tra tutti questi segreti, potrebbe essere che Belen Rodriguez abbia pensato di tenere nascosto anche qualche dettaglio sulla loro relazione e sullo stato di cose attuali. Che sono una coppia molto amata, lo sanno tutti. Per cui, non va ribadito. Aspetteremo con ansia la rivelazione di un altro segreto in caso ci fosse. Una rivelazione che aspetteranno tutti e che non si sa se arriverà mai.

