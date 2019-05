Ciao Darwin 8, clamorosa lite tra Paola Perego e un concorrente del web: le immagini sono state censurate e non mandate in onda nella puntata di ieri, venerdì 17 aprile 2019.

Ieri sera è andata in onda una nuova scoppiettante puntata di Ciao Darwin 8. A sfidarsi nell’ultimo appuntamento del varietà di Paolo Bonolis, due mondi completamente opposti: il mondo della tv contro il mondo del web. A guidare il variegato mondo della televisone, la conduttrice Paola Perego. Ed è proprio quest’ultima la protagonista di un clamoroso retroscena emerso qualche ora fa. Una lite, molto accesa, tra la conduttrice e uno dei concorrenti della squadra avversaria, il Signor Distruggere. La scena, a quanto pare, è stata tagliata e mai mandata in onda, ma è stato proprio il concorrente del web a svelare tutto al pubblico, attraverso un post sui social in cui spiega nel dettaglio cosa è successo. Scopriamolo insieme.

Ciao Darwin 8, clamorosa lite tra Paola Perego e il Signor Distruggere: immagini tagliate

Una nuova entusiasmante sfida ha avuto luogo ieri nello studio di Ciao Darwin 8, il seguitissimo show del venerdì sera targato Bonolis e Laurenti. A contendersi la vittoria, nella puntata di ieri, il mondo del web contro quello della tv. Una puntata ricca di volti noti: dalle star più amate sui social, youtuber, modelle e influencer, alle star più amate del piccolo schermo. A capitanare queste ultime, la conduttrice Paola Perego. Ma nonostante dalla messa in onda di ieri, sembra essere andato tutto per il meglio, un clamoroso retroscena sulla puntata è stato svelato nelle ultime ore da uno dei concorrenti. Si tratta di Vincenzo Maisto, seguitissimo e amatissimo sul web col nome di Signor Distruggere. Ebbene, il concorrente del mondo del web ha raccontato un episodio che non è andato in onda, per volere della produzione di Ciao Darwin, che l’ha tagliato. Si tratta di una discussione molto accesa avvenuta tra lui e la Perego, in seguito ad alcune parole dello youtuber. Il ragazzo ha difeso la sua squadra, sottolineando come il popolo del web sia riuscito a farsi strada coi propri sacrifici e senza essere pagato, a differenza di quanto accade spesso in tv, in cui spesso per lavorare “bisogna mettersi a 90°”.

Un’insinuazione che, stando a quanto ha scritto Il signor Distruggere sul suo profilo Facebook, ha fatto infuriare la Perego, che avrebbe lasciato il suo posto e raggiunto il suo “rivale” per un discorso faccia a faccia. Un discorso dai toni molto accesi, nel quale la conduttrice avrebbe specificato di non essere raccomandata. Una reazione, quella della Perego, che ha spiazzato il concorrente. Come ha specificato in una story postata sul suo Instagram, il discorso fatto in trasmissione era generale, e non si stava di certo riferendo al capitano della fazione avversaria di Ciao Darwin. Ecco le parole col quale Vincenzo ha voluto chiarire la sua posizione:

La star del web decide di pubblicare questo post in seguito ad alcune polemiche nate sula vincenda. C’è chi, non avevo visto le immagini della “diatriba” in tv, ha dubitato della veridicità delle parole del ragazzo. Ma, come ha specificato anche nella story su Instagram, la parte sarebbe stata tagliata per questioni tempistiche. E voi, che idea vi siete fatti sulla burrascosa questione?

In scena Padre Natura

Nel frattempo, tra una prova e l’altra, nella puntata di ieri di Ciao Darwin c’è stata una strepitosa sorpresa per il pubblico femminile della trasmissione. Dopo tante “Madre Natura, ieri è toccato alle telespettatrici rifarsi gli occhi. A ruotare il famoso mappamondo infatti, non c’era una donna, bensì Padre Natura! Il suo nome è Filippo Melloni, e il suo profilo Instagram è stato letteralmente preso d’assalto dopo la puntata. E non fatichiamo a capire il perché: la bellezza di Padre natura è davvero indiscutibile. Per la gioia delle fan di Ciao Darwin, che dopo tante meravigliose modelle, hanno potuto ammirare il bel Filippo.

