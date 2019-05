Oroscopo del giorno martedì 21 maggio: ottima giornata per quasi tutti i segni

Buon martedì a tutti! Per chi inizia il giorno leggendo l’oroscopo, per i più curiosi di conoscere in anteprima come andrà la propria giornata vi elenchiamo segno per segno cosa dovete aspettarvi dagli astri! Per chi si è svegliato con il sole e chi ancora con il maltempo: non lasciatevi trasportare dal meteo o da qualche brutta notizia e seguite i consigli e le previsioni degli astri: vi aiuteranno ad affrontare la vostra giornata.

ARIETE – Giornata ricca di stimoli: buoni risultati in amore per voi che avete superato crisi di coppia. Il vostro partner vi ricambierà con la sua dedizione. Per chi è impegnato in esami o concorsi: avrete una buona concentrazione grazie ad un buon Sole, favoriti soprattutto i nati a Marzo.

TORO – In questo martedì di maggio provate a scansare le attrazioni fatali: muovetevi con cautela. Urano vi rende furbi: con tenacia e costanza potrete conquistare i cuori che volete. Inoltre Urano vi stimola a compiere dei passi in più, a sorpassare, nonostante l’azzardo non sia di vostro gradimento.

GEMELLI – Giornata positiva per voi: potete respirare un aria nuova che vi permetterà di sentirvi liberi e solari. Curate i vostri rapporti con i familiari. Mercurio vi aprirà le porte verso nuovi scenari affettivi; Urano vi aprirà a dei cambiamenti nel vostro ambiente di lavoro che vi regaleranno nuove realtà professionali.

CANCRO – Giornata allegra e brillante: forma fisica e vitalità ottime. L’amore vi fa tornare voglia di iniziare una vita da coppia: nuove opportunità per i single. Urano vi da la giusta concentrazione per studiare.

LEONE – Grazie a Giove la vostra settimana comincia bene e siete spediti verso una settimana da primo in classifica. Se siete single, Urano aumenterà la vostra voglia di nuove esperienze: anche se siete molto impegnati, troverete il tempo per lasciarvi andare. I vostri amici sono fieri di voi per l’impegno che mettete in ogni campo.

VERGINE – Urano vi invita a giocare sui tempi lunghi: sono giorni confusi per il lavoro. Grazie a Saturno non ci sono eventi negativi: a mancare saranno i soldi. Nei prossimi giorni provate ad essere più disponibili in amore.

BILANCIA – La vostra natura si libera: giornata spensierata in cui si respira aria simpatica. Se volete fidanzarvi, questo è il momento giusto: provate a frequentare ambienti nuovi. Se avvertite noia nel lavoro, circondatevi di un collega allegro.

SCORPIONE – Grinta e voglia di sfida sono le cose che vi contraddistinguono dagli altri segni: seguite la vostra natura e vivete la vita senza complicazioni mentali. Non vi lasciate scappare alcuna occasione.

SAGITTARIO – Giornata frizzante per i nati sotto questo segno: la famiglia è dalla vostra parte, organizzate qualche gita! Siete in piena forma fisica, e non vi manca la passione: se siete single, cogliete qualche occasione a cui non date peso. Se siete sotto esame approfittate della grazia astrologica.

CAPRICORNO – Arriva finalmente un cielo sereno: Plutone rende prorompente la vostra voglia di vivere. Ottima forma fisica ed ottimo anche l’amore: Nettuno consiglia un po’ di romanticismo in più. Periodo fortunato per voi: Urano vi farà dedicare ad obiettivi mirati con calma e razionalità.

ACQUARIO – Giove è dalla vostra parte, soprattutto per chi fa sport. Non temete se il vostro partner vi sembra più freddo o distaccato: ultimamente avete dato troppo peso alle amicizie e meno all’amore. Nel lavoro siete sulla giusta strada.

PESCI – Il Sole sbiadisce un po’ la vostra vitalità: in famiglia dovete prendere una giusta decisione. Venere vi fa sentire a vostro agio nell’amore. Marte vi aiuta nello studio della biologia, geografia e fisica: sfruttate quest’aspetto.

