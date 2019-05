Oroscopo della settimana dal 27 maggio al 2 giugno: che stress per il Leone, sorride l’Ariete. Ecco cosa prevedono gli astri per il vostro segno!

Un nuovo appuntamento con l’oroscopo settimanale di Sologossip. Vuoi scoprire cosa ti aspetta nella settimana che sta per iniziare? Sei nel posto giusto! Ecco cosa riservano gli astri per te, dal 27 maggio al 2 giugno 2019. E a proposito di stelle, qui potrai scoprire quale famosa star del cinema e della tv condivide con te il segno zodiacale. Buona lettura!

Oroscopo della settimana dal 27 maggio al 2 giugno: ecco cosa hanno in serbo le stelle per te

La settimana che sta per arrivare ti porterà piacevoli sorprese? O sarà meglio aspettare qualche giorno per prendere quell’importante decisione che ti tormenta da tempo? Scopri con noi cosa hanno in serbo per te le stelle dal 27 maggio al 2 giugno, nell’oroscopo segno per segno.

ARIETE: cari amici dell’Ariete, in arrivo per voi una settimana positiva! In particolare a metà settimana, nelle giornate di mercoledì e giovedì, caratterizzate da nuove emozioni grazie all’influenza della luna. Domenica? Goditi qualche momento di relax come i tuoi amici di segno Mina e Marcello Lippi!

TORO: buone notizie anche per i Toro. La settimana sarà ricca di passione e, per chi non ha ancora trovato l’amore, occhi ben aperti: potrebbe essere la settimana giusta! Giorni top: venerdì e sabato. Sai chi condivide il segno con te? Il campione del mondo Andrea Pirlo e la mitica Laura Pausini.

GEMELLI: Settimana altalenante, per gli amici dei Gemelli. I primi giorni non saranno dei migliori, ma lo stress inizierà a calare già da mercoledì. Tenete a bada il nervosismo, anche nelle questioni d’amore. Siate positivi, come due divi del cinema Angelina Jolie e Johnny Depp!

CANCRO: Amici del cancro, voi si che siete forti! Anche la settimana che arriverà porterà grinta e determinazione, che vi faranno affrontare al meglio ogni situazione. Un po’ di stress a metà settimana, ma tutto sotto controllo. Ecco le star con cui condividi il segno: Lionel Messi e Meryl Streep.

LEONE: Non è un periodo bellissimo, per i Leoncini. Anche questa settimana dovrete affrontare un nemico per il vostro benessere, lo stress. Il consiglio è non lasciarvi sopraffare dagli eventi. Fine settimana, concedetevi qualche giorno di relax, come le due mitiche cantanti Arisa e Alessandra Amoroso.

VERGINE: Anche per gli amici della Vergine, un inizio settimana non bellissimo, ma da mercoledì le stelle sono tue amiche! Buone notizie in arrivo sia sul lavoro che in amore. Amici di segno: la bellissima Belen Rodriguez e il comico Alessandro Siani.

BILANCIA: Amici della Bilancia, su con la vita! Le difficoltà degli ultimi tempi vi fanno sentire di pessimo umore, e Marte sfavorevole non aiuta. Ma il segreto è pensare positivo: tutto presto migliorerà. Iniziate a sorridere di più, proprio come Will Smith e l’esplosivo Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti.

SCORPIONE: Cari Scorpioncini, attenzione al prossimo weekend! Possibili tensioni col vostro partner. Non è la settimana adatta per fare importanti cambiamenti. Il consiglio è attendere tempi migliori. Sii paziente, come i tuoi amici di segno Caro Verdone e Luciana Littizzetto.

SAGITTARIO: Una settimana positiva in arrivo per voi. Non mancano i successi. Mercoledì e giovedì sono i giorni top, ma attenzione all’ultimo giorno della settimana: i litigi sono dietro l’angolo. Goditela, come la star del cinema internazionale Brad Pitt!

CAPRICORNO: Uno spiragli di luce per voi del Capricorno, dopo le tensioni delle scorse settimane. Le cose si mettono man mano a posto, soprattutto in ambito sentimentale. Le tue giornate fortunate? Venerdì e sabato. Sfruttale al meglio, come faranno i tuoi amici di segno Jim Carrey e Kevin Costner

ACQUARIO: Attenzione a Venere, amici dell’Acquario. Molto nervosismo nella settimana che arriverà, sia sul lavoro che col partner. Il consiglio è evitare le complicazioni e le incomprensioni. Siate particolarmente attenti nelle giornate di venerdì e sabato. Quali vip sono dell’Acquario? Gianluigi Buffon e Leonardo Pieraccioni!

PESCI: è la settimana dell’amore per gli amici dei Pesci. Venere vi sorride, ma le buone notizie riguardano vari aspetti della vostra vita! Sfrutta al massimo le due giornate top della tua settimana, lunedì e martedì! Lo faranno sicuramente anche le due star di Hollywood con cui condividi il segno, Bruce Willys e Sharon Stone.