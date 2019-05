Dopo la confessione di Eliana, Pamela Prati, ospite della puntata di sabato di Verissimo, scoppia in lacrime con Silvia Toffanin. Ecco il motivo.

Dopo la puntata di mercoledì scorso di Live-Non è la D’Urso, in cui Eliana Michelazzo ha rivelato tutta la verità su Pamela Prati, il fantomatico Marco Caltagirone e loro presunte nozze, la famosa showgirl del Bagaglino sarà ospite della puntata di sabato di Verissimo. Soltanto poche settimana fa, la bella sarda era stata ospite di Silvia Toffanin. Ed aveva confermato l’esistenza dell’imprenditore romano. E non solo. A distanza, invece, di poco tempo, Pamela sarà presente nello stesso studio televisivo. Ma questa volta, però, racconterà tutta la verità. Non tralasciando alcun particolare. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Verissimo, Pamela Prati scoppia in lacrime con Silvia Toffanin: ecco perché

Sapevamo che la confessione di Eliana Michelazzo avrebbe avuto un seguito davvero pazzesco. Proprio in un nostre recente articolo, infatti, vi abbiamo parlato del ricovero di urgenza di Pamela Perricciolo, altra agente della Prati. Stando a quanto appreso dal web, infatti, subito dopo le parole dell’ex corteggiatrice, Donna Pamela avrebbe fatto abuso di farmaci. Ma non solo. Perché, come detto precedentemente, la showgirl del Bagaglino ieri si è recata negli studi di Verissimo per raccontare la sua verità. Da come si può vedere dalla foto mostrata in alto, si percepisce chiaramente il dolore che Pamela Prati prova nell’esprimere tutto ciò che le è capitato in questi cinque mesi. Stando alle sue parole, infatti, anche lei, come Eliana, sarebbe stata plagiata. Per questo motivo, quindi, è più che comprensibile il suo attuale stato d’animo. Tuttavia, per adesso non sappiamo cos’è accaduto nello specifico. E, soprattutto, non sappiamo perché Pamela abbia mentito. Per questo e molto altro ancora, l’appuntamento è a sabato 25 Maggio con Silvia Toffanin.