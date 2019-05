Oroscopo di oggi 25 maggio. Scopri cosa succederà nella giornata di oggi secondo gli astri e i personaggi famosi con cui condividi il segno zodiacale.

Siamo ad un nuovo appuntamento con l’oroscopo! Anche oggi 25 maggio, noi di Sologossip vi proponiamo il nostro particolare oroscopo creato ad hoc per te guardando alle stelle, ma anche quelle dello spettacolo per scoprire con quale personaggio famoso condividi il segno zodiacale. Ecco, ti faremo scoprire cosa succederà nella giornata di oggi secondo gli astri e tanti altri dettagli!

Oroscopo di oggi 25 maggio: segno per segno

Scopri qui qual è l’oroscopo del giorno, cosa prevedono le stelle e i pianeti per te e che influenza avranno i pianeti sul tuo umore.

Ariete

In amore vi sentite in vena di grandi trasgressioni soprattutto se siete single. Dedicatevi al divertimento senza pensare troppo. In questo weekend trovate anche il tempo di guardare con più ottimismo al futuro. Vi piace lavorare e intraprendere nuove iniziative, infatti vi ci buttate a capofitto. Ma tutto ciò potrebbe causare estrema stanchezza verso la fine del mese.

Vip del segno dell’Ariete: Adriano Pappalardo, Alessandro Preziosi

Toro

Avete un grande progetto per il futuro prossimo, dedicate tutte le vostre energie a quello, senza pensare ad altro.

Intanto possibili festeggiamenti in vista: un anniversario, ricorrenza, serata a lume di candela per cancellare le tensioni passate, nel matrimonio e in famiglia. Coloro che sono stressati devono assolutamente concedersi del relax.

Vip del segno del Toro: Albano Carrisi, Ambra Angiolini

Gemelli

Preparatevi a vivere un bel mese di giugno all’insegna dell’amore. Ma anche la giornata odierna si presenta romantica e piena di brio. Oggi splendete e riuscite ad essere persuasivi con chiunque. Attenti a situazioni ingannevoli nel lavoro. Potrebbero verificarsi delle vicende incresciose.

Vip del segno dei Gemelli: Angelina Jolie, Nicole Kidman

Cancro

Uomini del Cancro, oggi dovrete fare i conti con alcune collaborazioni. Le donne, invece, saranno investite dalla passione.

In questo fine settimana arriveranno per voi belle notizie soprattutto in amore. Approfittate del weekend per recuperare al meglio le energie: la prossima sarà un’altra settimana impegnativa.

Vip del segno del Cancro: Christian Vieri, Alba Parietti

Leone

Oggi è il momento utile per riflettere a fondo sulla natura della vostra relazione amorosa. Per alcuni di voi, infatti, è arrivato il momento di trovare il coraggio di dire basta e di fare invece il passo definitivo. Occhio a qualche disputa in famiglia: è meglio affrontare eventuali discussioni solo domani. Non avete ancora chiarito con collaboratori o sottoposti.

Vip del segno del Leone: Kaspar Capparoni, Luca Ward

Vergine

Avete fatto il carico di stress in questa settimana appena conclusa. In questo weekend, dunque, approfittate per riposare. Non è sbagliato, ogni tanto, desiderare di passare qualche ora da soli. Inoltre, oggi dovete sollecitare chi vi può dare una mano in affari e nel lavoro. Luna decisiva per qualche collaborazione che non ha sufficienti garanzie.

Vip del segno della Vergine: Belen Rodriguez,Sophia Loren

Bilancia

Da giorni state pensando alla vostra vita e siete arrivati alla conclusione che qualcosa non vi soddisfa appieno. La vostra insoddisfazione si trasformerà anche in un malumore.

Dovete fare delle scelte. Un cambiamento pare inevitabile. Ma solo voi sapete cosa modificare, con chi iniziare questo nuovo capitolo.

Vip del segno della Bilancia: Eleonora Giorgi, Loretta Goggi

Scorpione

L’oroscopo di oggi 25 maggio vede tanto nervosismo per gli Scorpione. Qualcuno potrebbe avere una crisi di nervi. E’ la donna del segno a risentire di più. I maschi, invece, si riscopriranno sensuali.

Quindi, rimboccatevi le maniche e cercate di salvare il salvabile. Domenica sarete in ripresa. Potrebbe nascere una nuova collaborazione dal punto di vista lavorativo.

Vip del segno dello Scorpione: Diego Armando Maradona, Eros Ramazzotti

Sagittario

Caro Sagittario. Per quanto concerne l’amore, c’è un filino di infelicità. Il vostro partner ha ragione di essere un po’ scontento, poche attenzioni, non sembra il mese dell’amore. Riscattatevi oggi. In questo sabato cercate di rilassarvi un po’: magari insieme al vostro partner.

Vip del segno del Sagittario: Luisa Corna, Gianni Morandi

Capricorno

Dovete fare delle innovazioni all’interno della sfera lavorativa. Le stelle hanno in serbo per voi grandi novità, soprattutto dal punto di vista economico e lavorativo. Allargate alcune collaborazioni, oppure semplificatele. In amore siete capaci di grandi imprese. Abbandonatevi ad alcuni momenti spensierati con il vostro partner.

Vip del segno del Capricorno: Cristian De Sica, Manuela Arcuri

Acquario

Si preannuncia una splendida giornata e lo si vede anche sul vostro volto! Qualche agitazione di troppo, in questo sabato. In amore ci saranno alcune discussioni, ma se sarete bravi riuscirete a risolvere tutto senza ingigantire la cosa.

Vip del segno dell’Acquario: Gianluigi Buffon, Valentino Rossi

Pesci

Siete persone costanti, pazienti e insistenti. Tuttavia avete delle prove da superare ancora ma da domani si avvicina il vento del cambiamento. Sta per iniziare un periodo completamente nuovo e presto arriverà anche l’amore! Vi sentite sereni, soprattutto se avete interrotto una storia che vi faceva soffrire. Ma allo stesso tempo siate consapevoli che è ancora troppo presto per rituffarsi in una nuova storia. Quando un periodo finisce, uno nuovo inizia. Però dovete rilassarvi.

Vip del segno dei Pesci: Federico Fellini, Gigi d’Alessio