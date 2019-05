Oroscopo di oggi del 31 maggio: tutte le previsioni segno per segno. Scopriamo insieme cosa ci aspetta in questa giornata. Com sarà la giornata di oggi e soprattutto cosa ci aspetta? Grazie alla nostra rubrica riuscirete ad essere sempre aggiornati su tutte le previsione segno per segno. In particolare con la giornata di oggi, si conclude questo mese di maggio che ha alternato momenti colmi di preoccupazioni, stress a momenti di pace e tranquillità. Di conseguenza tutti si aspettano che la fine di maggio sia un augurio per un nuovo mese ricco di positività. Ma adesso passiamo a scoprire cosa ci aspetta l’Oroscopo di oggi, 31 maggio 2019. Per tutte le novità dettagliate sul tuo segno e l’oroscopo dei prossimi giorni CLICCA QUI Oroscopo Oggi 31 maggio: le previsioni segno per segno Ariete: siamo arrivati alla fine di questo mese, molto tortuoso per voi, e iniziano già ad arrivare le prime buone notizie: oltre a fare spazio all’arrivo dell’estate, fate posto anche a un nuovo amore. Proprio per questo motivo, oggi potrebbe essere la giornata giusta per fare la prima mossa, soprattutto se avete interesse per una persona in particolare. Toro: per voi che siete nati sotto il segno del Toro, si prospetta una giornata, a differenza del tempo, abbastanza spenta. Per questo motivo non siete propensi a impegnarvi con programmi particolari per questo weekend. Il consiglio che vi possiamo dare: cercate di non distribuire la cupidità tra le vostre amicizie perché potrebbe causare non pochi danni.

Gemelli: cari Gemelli, come il segno del Toro, anche voi siete particolarmente spenti in questa giornata. Anche se in arrivo l’inizio di un mese con giornate calde e soprattutto serene, al momento non siete interessati a nient’altro che al vostro umore. Portate pazienza però, la prossima settimana andrà meglio.

Cancro: per i nati sotto il segno del Cancro non è un periodo facile. A peggiorare la situazione ci sono altre difficoltà in arrivo. Inoltre ci si mettono anche i termini di lavoro da rispettare e a cui non avete proprio pensato. Cercati di mantenere la calma il più possibile e se potete, fatevi aiutare dalle vostre persone care.

Leone: con la fine di questo mese dovete cercare di mettere un punto ai pensieri che vi portate del passato. E’ quindi questo il momento per iniziare a pensare al futuro e ai vostri progetti che mantenete chiusi nel cassetto.

Vergine: per voi che siete nati sotto il segno della Vergine, con questa giornata riuscirete finalmente ad essere più sereni e positivi. Dopo varie discussioni e litigi, è arrivato il giorno che vi allieterà questo periodo colmo di pesantezza.

Bilancia: è previsto un venerdì agitato per tutti coloro i quali sono nati sotto il segno della Bilancia, sia dal punto di vista sentimentale e professionale. Per quanto riguarda le vicende familiari, non tira proprio una buona aria. A lavoro possibili dispetti da parte di qualche collega.

Scorpione: si prevede una giornata interessante per quelli nati sotto il segno dello Scorpione. Focalizzatevi sul futuro e non pensate alla pesantezza della settimana appena trascorsa. Alcuni progetti possono strapparvi un sorriso.

Sagittario: quella di venerdì 31 maggio sarà una giornata intensa per coloro i quali sono nati sotto il segno del Sagittario. Sarete irrequieti e salterete da un posto all’altro come una cavalletta, tentando forse di dimostrare le vostre abilità.

Capricorno: l’idea dell’arrivo del caldo forte non soddisfa voi nati sotto il segno del Capricorno, ma su con la vita! Ci saranno novità interessanti.

Acquario: notizie negative per coloro che sono nati sotto il segno dell’Acquario. Avete la Luna contro, motivo per cui molti dei vostri progetti in atto potrebbero subire una battuta d’arresto. Cercate di stare lontano da scontri e litigi, a breve tornerà il sereno per voi!

Pesci: potrebbe arrivare un fantasma del passato a cercare di farvela pagare, ma riuscirete ad essere più forti e sbatterli fuori dalla vostra vita. Affrontate il futuro senza rimorsi.