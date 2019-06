Oroscopo della settimana dal 17 al 23 giugno: Mercurio porta importanti novità per i segni d’acqua. Ecco l’oroscopo della prossima settimana, segno per segno.

Sta per cominciare una nuova settimana. Siete curiosi di sapere cosa vi aspetta dal 17 al 23 giugno? Il pianeta Mercurio nei prossimi giorni entrerà nel segno del Cancro e porterà tantissime novità nella vita dei segni d’acqua e nello Scorpione. Piccoli problemi, soprattutto nel lavoro, per Capricorno ed Ariete. Questo è solo un assaggio: scopri cosa ti riservano le stelle nell’oroscopo settimanale, segno per segno.

Leggi anche:

Oroscopo settimana dal 17 al 23 giugno:

ARIETE- Ad inizio settimana conviene che tu ti metta in gioco, soprattutto in ambito lavorativo: da Venerdì il pianeta Mercurio ti volterà le spalle. Non sarà facile trovare buone opportunità utili a portare avanti i tuoi obiettivi. Settimana fortunata per l’amore: Venere favorevole ti farà sorridere dinanzi la tua relazione!

TORO – Ottime notizie per il tuo segno: da venerdì, grazie a Mercurio, avrai opportunità lavorative da prendere al volo e ti darà ottime occasioni per fare nuovi incontri. Punta su martedì e mercoledì: la Luna sarà fortunata e la sorte sarà dalla tua parte: preparati ad una notizia inaspettata.

GEMELLI – Per la prossima settimana Mercurio sarà il tuo pianeta guida entro Venerdì: Venere è nel segno e ti permette di fare conquiste interessanti. Sarai molto ammirata. Attenzione alla Luna in opposizione il giorno Lunedì: sarai piuttosto nervosa.

CANCRO – Settimana fortunata: a partire da Venerdì, il pianeta Mercurio entrerà nel tuo segno e nell’ambiente lavorativo avrai più opportunità. Anche in amore buone notizie: farai incontri speciali.

LEONE – La prossima settimana sarà divisa in due: la prima parte sarà migliore perchè potrai contare su Venere e Mercurio dalla tua parte. Anche la Luna è fortunata e ti regalerà alcune sorprese. A partire da giovedì la Luna sarà in opposizione e potrai risentirne sul piano psico-fisico.

VERGINE – Le ultime due settimane sono state pesanti ma ora puoi essere più serena: Venere è ancora lontana e porterà litigi o incomprensioni nella tua storia d’amore, ma Mercurio è dalla tua parte. Il pianeta ti eviterà ostacoli e potrai rimetterti in riga sul lavoro.

BILANCIA – Sfrutta le prossime giornate per risolvere le questioni lavorative rimaste in sospeso. Da Venerdì non avrai più Mercurio nel segno e sarà complicato realizzare i tuoi desideri: Venere, in amore, continua a regalarti la passione. Avrai un fine settimana super romantico.

SCORPIONE – La settimana porta buone notizie, soprattutto nell’ambiente lavorativo: Mercurio sarà dalla tua parte e riserva per te ottime notizie e tante belle occasioni.

SAGITTARIO – Settimana risolutiva: nei prossimi giorni nel lavoro riuscirai a sistemare qualche intoppo creato nei scorsi giorni. Venere ancora opposta crea discussioni con il partner ma non temere: da Venerdì Mercurio smetterà di ostacolarti ed arriveranno ottime occasioni.

CAPRICORNO – Occhio che da Venerdì potresti incontrare qualche ostacolo, soprattutto nell’ambiente lavorativo. Mercurio opposto farà andare qualcosa storto: concentrati sulle tue giornate fortunate, martedì e mercoledì.

ACQUARIO – Settimana buona per l’amore: Venere favorevole permetterà, a chi ha una relazione di crescere e rafforzarsi. Nell’inizio del weekend la Luna sarà dalla tua parte e regalerà tanto romanticismo: per i single incontri importanti. Buone notizie nell’ambiente lavorativo, soprattutto ad inizio settimana.

PESCI – Mercurio smetterà di essere d’intralcio: nella prossima settimana dimostrerai le tue capacità ed i tuoi meriti, soprattutto nel lavoro. In amore vivrai qualche incomprensione nella vita di coppia: Venere è sfavorevole.

Per maggiori informazioni sull’oroscopo della prossima settimana e tutte le novità sul tuo segno CLICCA QUI