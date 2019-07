Oroscopo della settimana dall’8 al 14 Luglio: scopri cosa prevedono gli astri per il tuo segno

Il lavoro e l’amore al centro di ogni questione, scopriamo insieme se questa settimana sarà quella giusta o se c’è ancora da aspettare per decisioni e passi importanti. Ecco l’Oroscopo segno per segno della settimana dall’8 al 14 Luglio.

ARIETE: settimana che inizierà non nel verso giusto; la Luna contro non vi aiuterà e renderà le vostre giornate più pesanti del solito. Occhio a qualche battibecco di coppia che potrebbe rovinare il vostro umore, ma siate fiduciosi, dal punto di vista lavorativo qualcosa si smuoverà verso metà settimana.

TORO: la curiosità e la voglia di provare nuove emozioni travolgerà completamente la vostra settimana. Cambiare sarà la parola che trainerà le decisioni che prenderete durante la settimana. Non abbiate timore e lasciatevi trasportare, nuove sensazioni vi sorprenderanno.

GEMELLI: non sarà facile carburare con l’inizio della nuova settimana e qualcosa potrebbe andare storto a lavoro. Discorso diverso per i sentimenti, che da metà settimana vi vedranno protagonisti delle relazioni e particolarmente socievoli in ogni tipo di rapporto.

CANCRO: Pigrizia è la parola chiave che accompagnerà la settimana in arrivo. Occhio a non rendervi scontrosi, la vostra apatia potrebbe portare ad equivoci e discussioni fastidiose. Meglio da mercoledì, quando ritroverete le energie per affrontare il weekend nel modo giusto.

LEONE: fermezza e costanza, siete pronti a prendere delle importanti decisioni per quanto concerne l’ambito lavorativo. Discorso non diverso per i rapporti interpersonali. Occhio al weekend, giorni positivi per nuovi sentimenti.

VERGINE: la Luna è nel vostro segno e siete pronti a dare il meglio di voi stessi. Settimana positiva in ambito lavorativo; la grinta e l’energia renderanno la vostra settimana quella giusta per prendere qualche decisione importante. Romantici più che mai.

BILANCIA: a denti stretti tirerete fuori il meglio di voi stessi, non siete fatti per essere secondi a nessuno. Un’eccessiva emotività potrebbe accompagnare l’inizio della settimana, la sensibilità vi spingerà a caccia di emozioni completamente nuove.

SCORPIONE: a lavoro sarete al centro dell’attenzione e ogni questione si metterà nel verso giusto. Settimana positiva già dai primi giorni. Ci sarete voi sotto ai riflettori, approfittate delle emozioni che vi travolgeranno.

SAGITTARIO: siete pronti a esternare i vostri sentimenti, finalmente con la giusta chiarezza. Sicuri come non mai, aspetterete che passi la pigrizia dei primi giorni per vivere al meglio il weekend e non mettere alcun freno alla passione.

CAPRICORNO: la costanza, il sacrificio e il metodo utilizzato nel lavoro garantiranno il successo e vi permetteranno di chiudere questioni importanti. Meno propositivi e coinvolgenti per quanto riguarda i sentimenti, ma le tensioni cesseranno col passare dei primi giorni della settimana.

ACQUARIO: obiettivi concreti alle porte e un’aria sognante accompagneranno la vostra settimana, come spesso succede. Occhio a non fantasticare troppo e a non cedere davanti a qualche ostacolo. Con un po’ di pazienza raggiungerete i vostri obiettivi e coronerete i vostri sogni.

PESCI: occhi aperti in ufficio, qualche screzio potrebbe travolgere le vostre giornate. Siate fermi e attenti e non ve ne pentirete. Settimana impegnativa per quanto riguarda i sentimenti, siete pronti a brillare e a godere della fortuna che travolgerà il vostro weekend.

