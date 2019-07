Oroscopo settimana dal 15 al 21 luglio: problemi d’amore per Capricorno e Bilancia, grande passione per i segni d’acqua.

Sta per cominciare una nuova settimana e le stelle si preparano a regalarvi momenti di gioia o, al contrario, periodi neri: non temete, dal 15 al 21 luglio nessun segno sarà preso di mira. Capricorno e Bilancia dovranno affrontare qualche problema in amore, per Pesci e gli altri segni d’acqua invece ci sono grandi emozioni! E tu che segno sei? Scopri cosa riservano gli astri per te nei prossimi giorni…

ARIETE – In arrivo un periodo positivo e di grande recupero: le stelle sono dalla vostra parte e favoriranno gli incontri d’amore. Chi ha avuto una delusione di recente, potrà riacquistare la fiducia nelle relazioni sentimentali. La Luna vi aiuterà nel lavoro.

TORO – Non saranno giorni facili per voi: Mercurio e Marte non sono dalla vostra parte. Fate attenzione in amore: basterà poco per farvi alterare. Chi è single, potrebbe avere qualche avance da qualcuno.

GEMELLI – In questa settimana sarete più fortunati del solito, soprattutto nel lavoro! Da mercoledì a venerdì saranno giornate ottime per farsi avanti ed ottenere ciò che desiderate: la Luna è dalla vostra parte. Venere favorevole vi renderà aperti a nuove conoscenze.

CANCRO – Periodo teso e nervoso, soprattutto lunedì e martedì la Luna sarà in opposizione. Avrete qualche impedimento ma nulla di grave: da mercoledì la situazione migliorerà. Venere intanto garantisce l’amore di chi ti circonda, anche di una persona in particolare…

LEONE – Grande energia e positività per voi: Mercurio regala nuovi incontri e nuove opportunità, Marte permette di coglierle al volo! Luna capricciosa durante la settimana: tra mercoledì e venerdì potrebbe portare un po’ di nervosismo. Le stelle sono dalla tua parte.

VERGINE – Grandi novità per voi: l’amore sarà protagonista della settimana. Nel lavoro potreste fare i conti con alcuni cambiamenti, in amore avrai grandi soddisfazioni. Sabato e domenica tieni a bada il nervosismo.

BILANCIA – Dopo mesi duri, ritorna la serenità: tra mercoledì e venerdì grazie a Mercurio e Marte, la fortuna sarà dalla vostra parte. Attenzione ai primi giorni della settimana: Venere sfavorevole rischia di creare malintesi in amore.

SCORPIONE – Questa settimana non sarà il massimo nel lavoro: Mercurio sfavorevole con la Luna opposta rischieranno di ostacolare i tuoi progetti. Venere è dalla tua parte: regala emozioni.

SAGITTARIO – Mercurio favorevole favorisce nuovi incontri: i rapporti che stringerai saranno utili. Marte è dalla vostra parte e vi darà una carica in più ad affrontare questa nuova settimana. Tra mercoledì e venerdì la Luna sarà fortunata!

CAPRICORNO – Venere in opposizione ostacola la tua relazione: se il partner è la persona giusta, riuscirete a superare questo periodo di crisi. Punta su lunedì e martedì: saranno giorni fortunati.

ACQUARIO – Marte non è dalla vostra parte: siete tesi e stanchi e Mercurio non aiuta. Non vedete tutto nero, la Luna vi aiuterà e regalerà giornate super fortunate tra mercoledì e venerdì.

PESCI – Settimana di grande serenità e ricca di sorprese. Tra sabato e domenica grazie alla Luna vivrai belle emozioni: Venere favorevole regala passione alle coppie e nuovi incontri a chi è single.

