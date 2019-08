Oroscopo, ecco le previsioni per il mese di agosto 2019: quali saranno i 5 segni che avranno fortuna in questo periodo? Scopriamolo insieme!

Quanti di noi si svegliano ogni giorno con il desiderio e la curiosità di conoscere cosa l’oroscopo prevede per il proprio segno zodiacale? Sicuramente tanti sono quelli che consultano il proprio oroscopo settimanale o mensile, o addirittura quello annuale, per conoscere la sorte del proprio segno, o sapere se presto arriverà la fortuna o l’amore che aspettano da tempo. E allora ecco accontentati tutti i curiosi, con la lista dei segni che saranno fortunati in questo mese di agosto 2019: gli astrologi ne hanno individuati 5.

Potrebbe interessarti anche:

Oroscopo mese di agosto, ecco i 5 segni che avranno fortuna

Il mese di agosto è cominciato da poco più di una settimana e tanti sono quelli che si chiedono se trascorreranno giorni felici in questo periodo, che coincide per molti con le vacanze. Gli astrologi hanno individuato 5 segni fortunati per il mese di agosto:

Acquario: ritorno all’amore per questo segno, per il quale è previsto un incontro speciale che metterà la parola ‘fine’ alla solitudine dell’ultimo periodo. Cuore in tumulto, dunque, per chi è nato sotto questo segno zodiacale, che ritroverà presto il sorriso. Vergine: grandi novità lavorative, invece, per questo segno, che dopo i tanti sacrifici e le rinunce fatte in nome della carriera e della vita professionale, vedrà ripagati i propri sforzi e potrà godere di un meritatissimo riposo, condividendolo con gli affetti più cari. Capricorno: torna il sereno dopo un periodo di introspezione e grandi dubbi esistenziali. Le risposte che voi del segno aspettavate, presto arriveranno e scacceranno la paura anche nelle cose quotidiane. Niente più confusione, dunque, spazio alla serenità. Scorpione: novità nel mondo delle amicizie. Se nell’ultimo periodo sembrava che tutto fosse negativo e non c’era voglia di sorridere, nuovi incontri faranno venire fuori il lato avventuroso dei nati sotto questo segno, per un’estate ricca di risate e divertimento. Sagittario: amore e seduzione alle porte per chi è di questo segno. Il vostro carisma attirerà la persona giusta quando meno ve lo aspettate, e troverete il tanto desiderato amore.

E voi siete tra questi segni?

Per rimanere sempre aggiornato sull’Oroscopo, CLICCA QUI