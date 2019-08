Oroscopo settimana dal 19 al 25 agosto: per il segno Vergine sarà una settimana al top, alti e bassi invece per Leone e Ariete. Ecco per voi tutte le previsioni astrologiche, segno per segno.

Sta per cominciare una nuova settimana, quella che va dal 19 al 25 agosto: vi abbiamo già parlato delle previsioni meteorologiche dei prossimi giorni, ora tocca a quelle astrologiche! Siete curiosi di sapere cosa riservano gli astri per voi? Le previsioni non promettono troppo bene per Ariete e Leone mentre per i Vergine sta per cominciare una settimana davvero sensazionale. Ma scopriamo nel dettaglio, segno per segno, cosa bisogna aspettarsi da questa nuova settimana.

Oroscopo settimanale dal 19 al 25 Agosto: le previsioni astrali segno per segno

ARIETE – Comincia una buona settimana: mercoledì e sabato potrebbero essere due giornate un po’ sottotono. Le migliori saranno venerdì 23 e domenica 25: ad inizio settimana avrete il transito della Luna che vi permetterà di fare delle necessarie autoanalisi.

TORO – Settimana costruttiva per questo segno che grazie al favore di Marte e Venere potrebbe decidere di apportare dei cambiamenti in amore e nel lavoro. Mercoledì 21 la Luna entra nel segno e sarà una bella giornata insieme a quelle di giovedì e sabato.

GEMELLI – La Luna approda nel segno a fine settimana: vi aiuterà a sciogliere dei nodi emotivi. Marte Venere ed il Sole in Vergine potrebbero irritare la vostra interazione con gli altri. Ci sarà qualche imprevisto da cavalcare.

CANCRO – In questa settimana saranno positive gran parte delle giornate: domenica grazie alla Luna nel segno sarai al top. Da giovedì Venere ti aiuterà a recuperare un po’ di tranquillità mentale. Il weekend sarà sereno.

LEONE – Comincia una settimana con alti e bassi: la prima parte sarà la migliore soprattutto per gli affetti che saranno favoriti dalla Luna e Venere nel vostro segno fino a mercoledì. Giovedì preparatevi a qualche tensione: il weekend sarà divertente.

VERGINE – Il segno zodiacale che trascorrerà un’incredibile settimana è questo: la presenza dei pianeti nel vostro segno vi farà riconquistare la fiducia in voi stessi sia in amore che nel lavoro.

BILANCIA – Per voi la prima parte della settimana sarà intensa e faticosa per colpa della Luna in opposizione: l’atmosfera diventerà più leggera a partire da giovedì. Il weekend sarà divertente.

SCORPIONE – La settimana comincia in modo sereno grazie all’ingresso di Marte, Venere e del Sole in Vergine che aiutano ad essere tranquilli e sereni sia in amore che nel lavoro. La Luna in opposizione prevista per giovedì e venerdì vi spronerà a guardare oltre.

SAGITTARIO – La prima parte della settimana sarà piacevole e positiva: da giovedì cominceranno dei giorni un po’ sottotono. Il weekend saranno dei giorni da dedicare alla riflessione: avrete pensieri e decisioni difficili da prendere in merito a studi universitari o lavorativi.

CAPRICORNO – La prima parte della settimana non al top: sarete un po’ intrattabili a causa della Luna ostile. Da giovedì la situazione migliorerà grazie a Marte e Venere che vi regaleranno la pace mentale.

ACQUARIO – Settimana divertente e ricca di novità sta per cominciare grazie alla Luna: giovedì e venerdì potrebbero essere due giorni un po’ faticosi. Nel weekend potrete rilassarvi ma prudenza con le finanze.

PESCI – Vi ritrovate molti nemici planetari, che giungeranno tutti insieme, ma non disperate: gestirete il transito di Marte, Venere e del Sole in Vergine come un’opportunità per puntare in alto sia in amore che nel lavoro.

