Oroscopo, caratteristiche dei segni zodiacali: carattere, pregi e difetti. Vieni a scoprire cosa si nasconde dietro al tuo segno zodiacale

Ogni segno zodiacale nasconde in sé pregi e difetti che realmente ci permettono di distinguere il nostro carattere da quello degli altri. Allo stesso tempo, le prerogative di ogni segno fanno di te una persona simile a quelle nascenti sotto il tuo stesso astro. Scopriamo insieme quali sono e come migliorarci.

Oroscopo, pregi e difetti: scopri le prerogative del tuo segno zodiacale

Ariete: tra le caratteristiche che contraddistinguono il primo tra i dodici segno zodiacali, ci sono sicuramente l’impulsività e la fretta. Sinceri e decisamente coraggiosi, perdi spesso la pazienza davanti a circostanze e situazioni poco piacevoli. Se c’è una cosa su cui lavorare è la ricerca della costanza e della pazienza, essenziali per impedirti la perdita di interesse troppo facilmente.

Toro: se c’è qualcosa che ti esalta rispetto agli altri segni è che tu sia realista e affidabile e sai sempre come rimanere con i piedi ben piantati per terra. Buono di cuore, entusiasta e sempre altruista sia per quanto concerne i doveri, che i piaceri della vita.

Gemelli: la vita è per te una continua scoperta, motivo per cui sai sempre metterti in gioco. Abile e vivace, ma soprattutto intelligente come pochi. Il tuo più grande difetto? La perdita di interesse dopo poco tempo, che ti fa presto stancare delle situazioni.

Cancro: il passato è la tua forza più grande, insieme alla famiglia e agli affetti più cari. La tua infanzia è molto più di un ricordo, che custodisci con estrema gelosia. La sensibilità fa di te una persona migliore, ma anche l’intuito e la fantasia ti aiutano ad emergere. La tua più grande pecca? Facile, sei permaloso come pochi.

Leone: l’orgoglio non va ben a braccetto con l’ambizione, così da creare qualche problema con la presa di decisioni. La tua generosità è una prerogativa senza dubbio ammirevole, come il tuo spirito leader. Ciò nonostante sai bene come proteggere chi ti circonda e donare tutto te stesso. Se c’è qualcosa da recriminare è senza dubbio il tuo egocentrismo.

Vergine: perfezionista, attento ai dettagli e alla cura delle cose. La tua propensione al lavoro mette in risalto le tue ambizioni, ma l’essere troppo puntiglioso non sempre gioca a tuo favore. Smettila di essere insicuro, il tuo più grande difetto può essere senza dubbio affrontato e sconfitto.

Bilancia: il tuo senso del gusto e il tuo equilibrio fanno di te una persona brillante. Difficile che sbagli nei gesti e nei pensieri. La tua forza sono gli affetti e le persone che ogni giorno riempiono la tua vita, non sai proprio rinunciarvi. Sii solo più deciso, certe scelte non vanno rimandate troppo a lungo.

Scorpione: sai subito come arrivare ad ogni soluzione, grazie alla tua incredibile innata dote, l’intuito. Difficile sbagliare quando si tratta di indovinare qualcosa. Combattivo e pieno di buona volontà: le sfide non ti spaventano affatto. Se c’è qualcosa da migliorare è senza dubbio il tuo essere introverso: non sempre così riuscirai in quel che vuoi.

Sagittario: la tua apertura mentale ti permette di socializzare facilmente con tutti. Lungimirante e simpatico, sei pronto a scommettere sul tuo futuro e a migliorarlo rispetto al presente e al passato. Ok aprire il tuo cuore con facilità, ma occhio all’ingenuità, non sempre gioca a tuo favore.

Capricorno: i tuoi più grandi progetti e le più grandi ambizioni sono in cima alla vetta. La pazienza ti aiuterà a costruire nel tempo, con molta calma, arrivando a ciò che desideri, senza distogliere mai l’attenzione dal traguardo. Affidabile e sempre disponibile, se c’è bisogno di contare su di te si può dormire a sonno tranquillo. Attenzione a non essere sempre troppo rigido e severo, un po’ di serietà in meno non guasterebbe affatto.

Acquario: la comunicazione e la ricerca continua di contatti col mondo al di fuori del tuo sono i punti forti del tuo carattere. Fare amicizia è davvero troppo semplice, ma così necessario. Sincero e sempre disponibile, su te si può sempre contare. Occhio a non volare troppo con la fantasia, rimanere coi piedi per terra potrebbe aiutarti più di quanto credi.

Pesci: sei un sognatore dal cuore immenso, dolce e sensibile più di tutti gli altri. Nessuno vuole rovinarti i piani, smettila quindi di essere così insicuro e cerca di abbattere ogni timore che ti allontana dal mondo esterno. Non lasciarti influenzare in nessun modo, occhio alle persone che ti circondano.

