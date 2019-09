Astrologia: i 5 segni su cui è meglio non contare mai, perché a parole sono tutti i bravi ma alla fine contano i fatti. E con loro non potete stare traquilli.

Astrologia: i 5 segni su cui è meglio non contare mai. “I computer sono inaffidabili, ma gli uomini ancora di più” ha scritto Arthur Bloch, lo scrittore che ha inventato ‘La Legge di Murphy’. Lui ci scherza anche sopra, ma in realtà l’inaffidabilità è scritta nelle stelle. In particolare ci sono cinque segni dello Zodiaco che non danno nessuna garanzia. Non è per cattiveria, ma proprio non ce la fanno a mantenere tutte le promesse che si prendono. Sul lavoro come nel privato alla lunga può diventare un problema, anche se loro probabilmente non se ne accorgono nemmeno.

Astrologia: i 5 segni su cui è meglio non contare mai, ecco perché

Analizziamo caratteristiche e motivi per portano a considerare inaffidibili i natu sotto cinque segno dello Zodiaco, andando con ordine.

Gemelli

Chi nasce sotto questo segno pomesse ne fa molte ma poi tradisce. Un po’ lo fanno per apparire belli, un po’ semplicemente perché vogliono compiacere. La verità è che potrebbero anche essersi completamente dimenticati di quello che avevano detto. Il problema di fondo dei Gemelli è la loro mancanza di organizzazione che si riflette sulla vita di tutti i giorni.

Cancro

Non lo fanno apposta, semplicemente sono smemorati. Presi dai loro impegni quoitidiani, i Cancro riecono sempre a scontentare chi sta con loro. Per questo quando vi promettono qualcosa, meglio fare una chiamata per svegliarli. Una volta che verranno riportati sul pezzo, allora il risultato finale sarà apprezzabile.

Bilancia

I Bilanciasono sempre molto convincenti e per questo quando promettono qualcosa è facile dare loro retta. Lo fanno spesso per cercare un equilibrio con l’altra persona, come è tipico di questo segno. Il problema poi però è mantenerle, ché loro per primi sanno di non poterlo fare. Quindi verba volant e scripta manent, fatevi firmare l’impegno che è meglio.

Scorpione

Machiavellici, gli Scorpione. Hanno una ghrande dote nella parola e la sfruttano per arrivare ai loro scopi. Così non hanno problemi ad usare la loro intelligenza per fare promesase che li salvano nel mondo del lavoro ma anche in famiglia. Loro sanno bene quello che stanno dicendo, chi li ascolta invece no e ci casca. Al tirar delle somme la fregatura è assicurata.

Pesci

Meglkio stare accorti quando si ha a che fare con i Pesci. Anche perché, messi di fronte alla verità e al mancato mantenumento degli impegni, potrebbero avere reazioni esagerate.

