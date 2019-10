Oroscopo, ecco le previsioni per il mese di Ottobre riferite all’amore e al lavoro: alcuni segni sono particolarmente favoriti, ecco quali sono.

Il mese di Ottobre è ormai alle porte, e dopo le ultime previsioni degli astrologi per Settembre, non mancano anticipazioni e moniti anche per il prossimo mese, in particolare riguardo agli ambiti di lavoro e amore. E allora ecco le previsioni per Ottobre, che vedono alcuni segni particolarmente favoriti: ecco quali sono e tutte le altre previsioni nel dettaglio.

Oroscopo, i segni favoriti per il mese di Ottobre: sono due in particolare, ecco quali

Il mese di Ottobre ha in serbo grandi novità nell’ambito amoroso e lavorativo in particolare per due segni: si tratta di Sagittario e Scorpione, che devono prepararsi a una svolta positiva. Ma ecco tutte le previsioni nel dettaglio.

Ariete: vi aspetta un mese migliore del precedente, in particolare dopo i primi dieci giorni. Ma attenzione all’eccessiva agitazione, andrete incontro a litigi sia nel privato che sul lavoro.

vi aspetta un mese migliore del precedente, in particolare dopo i primi dieci giorni. Ma attenzione all’eccessiva agitazione, andrete incontro a litigi sia nel privato che sul lavoro. Toro: mese non facile sul lavoro, dove alcuni ritardi vi porteranno a screzi con i colleghi. Qualche difficoltà anche in amore, dove non sentirete la giusta attenzione da parte del partner.

mese non facile sul lavoro, dove alcuni ritardi vi porteranno a screzi con i colleghi. Qualche difficoltà anche in amore, dove non sentirete la giusta attenzione da parte del partner. Gemelli: vi aspetta un mese piuttosto positivo, almeno nelle prime tre settimane. La passione con il partner non mancherà, così come arriverà un nuovo progetto sul lavoro, che affronterete con grinta e voglia.

vi aspetta un mese piuttosto positivo, almeno nelle prime tre settimane. La passione con il partner non mancherà, così come arriverà un nuovo progetto sul lavoro, che affronterete con grinta e voglia. Cancro: amore meglio del lavoro per voi. Ritrovere il dialogo con il partner, anche se la passione diventerà marginale e forse questo non vi piacerà. Lavoro incerto, invece, con contratti poco soddisfacenti.

amore meglio del lavoro per voi. Ritrovere il dialogo con il partner, anche se la passione diventerà marginale e forse questo non vi piacerà. Lavoro incerto, invece, con contratti poco soddisfacenti. Leone: mese difficile per voi, con il lavoro che riserva momenti di alti e bassi, anche se avete sempre la forza di affrontarli. Piuttosto male l’ambito dei sentimenti, con liti e incomprensioni con il partner, per qualcuno anche tradimenti. Non sarà facile per voi, che vi ritroverete a rivalutare i sentimenti per chi vi sta accanto.

mese difficile per voi, con il lavoro che riserva momenti di alti e bassi, anche se avete sempre la forza di affrontarli. Piuttosto male l’ambito dei sentimenti, con liti e incomprensioni con il partner, per qualcuno anche tradimenti. Non sarà facile per voi, che vi ritroverete a rivalutare i sentimenti per chi vi sta accanto. Vergine: meglio non prendere decisioni importanti nel prossimo mese, perché potreste sbagliare. Si prevedono nuovi incontri per chi è single, e qualche nuovo progetto lavorativo, ma cercate di prendere tempo.

meglio non prendere decisioni importanti nel prossimo mese, perché potreste sbagliare. Si prevedono nuovi incontri per chi è single, e qualche nuovo progetto lavorativo, ma cercate di prendere tempo. Bilancia: vi attende un mese di prove, in amore e sul lavoro. Una storia finita potrebbe mettervi in crisi, mentre in ambito professionale dovrete darvi molto da fare per ottenere qualche risultato. Fortunatamente, però, avrete la giusta forza per arrivare dove volete.

vi attende un mese di prove, in amore e sul lavoro. Una storia finita potrebbe mettervi in crisi, mentre in ambito professionale dovrete darvi molto da fare per ottenere qualche risultato. Fortunatamente, però, avrete la giusta forza per arrivare dove volete. Scorpione: siete voi i più fortunati di Ottobre. Nuovi amori e soprattutto nuove gratificazioni lavorative in vista. Qualcuno che già conoscete potrebbe cominciare a guardarvi con occhi diversi, mentre in ambito professionale preparatevi a nuove consistenti entrate monetarie.

siete voi di Ottobre. Nuovi amori e soprattutto nuove gratificazioni lavorative in vista. Qualcuno che già conoscete potrebbe cominciare a guardarvi con occhi diversi, mentre in ambito professionale preparatevi a nuove consistenti entrate monetarie. Sagittario: ecco l’altro favorito dagli astrologi. Vi attende un mese pieno di passione con il partner, ma soprattutto ricco di nuovi importanti impegni lavorativi, che affronterete con grande carica. La fortuna è dalla vostra parte, approfittatene!

ecco l’altro favorito dagli astrologi. Vi attende un mese pieno di passione con il partner, ma soprattutto ricco di nuovi importanti impegni lavorativi, che affronterete con grande carica. La fortuna è dalla vostra parte, approfittatene! Capricorno: l’amore andrà meglio per voi, riuscirete a recuperare il vostro rapporto con dialogo e sincerità. Il lavoro vi farà stressare e stancare, ma non mancheranno piccole soddisfazioni.

l’amore andrà meglio per voi, riuscirete a recuperare il vostro rapporto con dialogo e sincerità. Il lavoro vi farà stressare e stancare, ma non mancheranno piccole soddisfazioni. Acquario: vi attende un mese di alti e bassi. In amore sarete molto ‘fisici’, mentre sul lavoro avrete piccoli problemi che vi renderanno nervosi. Tenete alta l’attenzione.

vi attende un mese di alti e bassi. In amore sarete molto ‘fisici’, mentre sul lavoro avrete piccoli problemi che vi renderanno nervosi. Tenete alta l’attenzione. Pesci: il mese di Ottobre sarà positivo, con novità importanti sul lavoro e soprattutto tanta intesa con il vostro partner. Lasciatevi andare al romanticismo, non ve ne pentirete!

