Guendalina Tavassi si è mostrata completamente nuda su Instagram: la mano, però, non riesce a coprire tutto, i suoi fan sono estasiati.

Sa sempre come incantare i suoi fan, Guendalina Tavassi. Lo ha fatto pochi giorni fa. Mostrandosi durante una lampada integrale per il corpo davvero ‘hot’. E lo ha fatto anche pochissimi istanti fa. È recentissima, infatti, la foto dell’ex gieffina dove si mostra completamente nuda. Ebbene si. Probabilmente per la prima volta, la giovane e sexy romana mostra una versione inedita di se. Versione che, stando a ‘likes’ e ai commenti ricevuti, sembra essere stata apprezzata da tutti i suoi followers. È nuda, sì, ma non c’è nulla di scandaloso, sia chiaro. Anche perché, per evitare spiacevoli inconveniente, Guendalina decide di coprire con la mano. Curiosi di vederla? Diamo uno sguardo allo scatto ‘bollente’ più da vicino.

Guendalina Tavassi nuda su Instagram: la mano non copre tutto

È una vera e propria bomba sexy Guendalina Tavassi, occorre ammetterlo. Nonostante tre bambini, la giovane romana ha una forma fisica davvero da invidiare. È proprio per questo motivo che, molto probabilmente, non perde mai occasione di poterlo mettere in mostra. E fa più che bene, oseremmo dire. Lo ha fatto anche pochissimi istanti fa. Quando, come dicevamo precedentemente, ha condiviso uno scatto su Instagram in cui appare completamente nuda. Certo, è uno scatto a mezzo busto, sia chiaro. Tuttavia, Guendalina non indossa alcun tipo di biancheria intima. Anzi, per evitare di mostrare un po’ troppo, l’ex concorrente del Grande Fratello decide di coprirsi con la mano. Ecco lo scatto in questione:

Incantevole, no? Lo testimoniano, non a caso, i 10 mila ‘likes’ che, in un batter baleno, sono giunti sotto la foto della giovane Tavassi. In effetti, è praticamente impossibile avere una reazione differente da questa. Guendalina, in questa foto, è davvero sbalorditiva. Siete d’accordo anche voi?

