Com’è la casa di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: le immagini

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: com’è la loro casa a Bergamo e cosa sapere sulla loro villa nel verde.

La curiosità che attanaglia tutti noi riguardante la vita privata delle star è normale. Quante volte ci saremo trovati a guardare il nostro mobilio e arredamento in casa chiedendoci: “Chissà com’è vivere in una casa di lusso come quella di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi?”. Questa volta abbiamo una risposta per voi e mettetevi l’anima in pace. È bellissima c’è poco da fare.

Tutto sulla casa di Michelle Hunziker a Bergamo

Pare che la casa di Milano di Michelle e Tomaso abbia comoe colore dominante il bianco per dare un tocco di grande luce ad ogni area della casa. Via libera agli open space e a grandi stanze per non sentirsi mai oppressi. L’arredamento pare essere molto moderno, caldo, ma come abbiamo detto anche molto pulito con il bianco che la fa da padrona. Niente strabordare di oggetti in casa: c’è solo il minimo indispensabile per sentirsi, ovviamente, a casa. La camera da letto vede ancora una vola il prevalere del bianco come possiamo vedere dagli scatti che la conduttrice ha condiviso sui social. Non manca poi un grande pianoforte, spesso suonato da Aurora, e un angolo bar dove Michelle e Tomaso si concedono qualche drink la sera per stare insieme e chiacchierare in pace. Dalla sala da pranzo poi, con un grande tavolo centrale dove fare colazione tutti insieme ci si affaccia su un giardino. Già perché non immaginatevi che viva in un appartamento. Michelle vive in una bellissima villa immersa in un giardino di una bellezza incredibile nei pressi di Bergamo. Nel complesso la casa di Michelle è molto luminosa e emana pace e allegria, proprio come la conduttrice stessa.

