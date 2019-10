Che look scegliere per sentirsi bellissime? Ve lo dice il vostro segno zodiacale!

Per chi crede nelle stelle, l’oroscopo non indica solamente il mood del giorno o come comportarsi in un determinato contesto lavorativo. I segni zodiacali infatti delineano anche dei lati del nostro carattere e quindi ci possono anche aiutare a scoprire quali outfit fanno di più al caso nostro in determinati contesti. Come fare quindi a sentirsi più belle? Ce lo consigliano gli astri!

Il look giusto per ogni segno zodiacale

Ariete: poiché avete una personalità molto spiccata probabilmente il modo migliore per voi per sentirvi belle è dire addio alla moda. O meglio, cercare di reinterpretare ogni capo secondo il vostro gusto dandogli un tocco inconfondibile.

Scorpione: le donne in questo segno sono uniche e lo devono trasmettere anche nel loro outfit per sentirsi bene. Seguite quindi la moda, ma non come dettame, come spunto per creare il look che maggiormente si ispira a voi stesse! Le star siete voi!

Toro: siete molto pacate, ma zitte zitte controllate costantemente i giornali di moda per sapere qual è l’ultimo capo fashion. Quindi amate vestiti eleganti, quasi principeschi che vi facciano sentire fighe come Meghan Markle.

Vergine: come il toro amate vestirvi in modo elegante e sobrio. Avete probabilmente i calzini in tinta con il reggiseno e gli slip e bastano questi pochi dettagli a farvi sentire veramente bellissime.

Cancro: siete molto sportive e i vestiti con troppi lustri e nastrini non fanno per voi. Siete come Mel C, una sporty Spice di tutto rispetto, m anche così potete sentirvi bellissime e alla moda.

Gemelli: il vostro è un segno doppio quindi siete piuttosto cangianti e volubili. Per voi quindi i vestiti sono l’espressione di come vi sentite. Il consiglio per sentirvi belle? Indossare ciò che amate in quel momento senza pensarci troppo.

Leone: un segno sensuale per ogni donna che ama farsi notare, ma senza mai accedere. Avete uno stile un po’ rock un po’ glam e questi abiti un po’ grintosi, ma molto sexy sono quelli che vi faranno sentire super belle.

Bilancia: per sentirvi bellissime dovreste trasformarvi in Olivia Pope di Scandal e rubarle il guardaroba. Sensuale, sempre elegante e mai fuori posto. Compratevi un tailleur e un blazer, sarete sempre al top!

Sagittario: il vostro segno distintivo è la curiosità e la voglia di viaggiare. Potete quindi cercare un outfit alternativo, con qualche tocco afro o indiano per sentirvi sempre come se aveste la valigia in mano.

Acquario: siete delle artiste nate e questo lo si rivede nel vostro look. Se vede due capi che vi piacciono e non hanno niente a che fare l’uno con l’altro voi sarete in grado di fare un ottimo mix e dar vita ad un outfit speciale che sta bene solo a voi!

Capricorno: addio a vezzi e tulle, non fanno certo per voi. Siete molto testarde e questo lo si riflette anche nel look. Potrete unire il rigore e la semplicità con un tocco di sensualità, senza star dietro alle mode perché i look di tendenza li fate voi!

Pesci: sognatrice, romantica, cosparsa di pelle e oro. Il vostro stile ideale è il bon ton quindi non mancano mai nel vostro armadio capi molto sobri ed eleganti. Seta e gonne al ginocchio sono il vostro must.

