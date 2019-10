Se qualche volta ti vedere il tuo partner che ride mentre fate sesso, state tranquilli, è tutto normale. E’ un messaggio, questo, rivolto sia a lei che a lui.

Insomma, non c’è da preoccuparsi se a te oppure al tuo partner scappa una risata proprio in quel momento lì. Talvolta, però, possiamo comprendere sia imbarazzante. Soprattutto se è il proprio partner a ridere mentre voi cercare di dargli piacere oppure di provarne. Insomma, se vi è capitato almeno una volta nella vita, oggi abbiamo un’ottima notizia per voi.

Il partner ride mentre si fa sesso: perché capita? E’ normale?

Se stai facendo sesso significa che ti vuoi divertire, innanzitutto. Sì, perché è un atto che non si fa mai per dovere. A meno che tu non sia una escort oppure un gigolò. Ma quelli sono casi di cui non possiamo parlare adesso altrimenti ci dilungheremmo troppo. Se ti stai divertendo, è proprio normale che il tuo corpo e la tua mente siano in una fase di rilassatezza e di entusiasmo. Fare l’amore e ridere allo stesso tempo si può. Insomma, non si tratta di eventi così distanti l’uno dall’altro per natura. Anzi, stando a quello che dicono gli esperti, ci sono un bel po’ di congruenze. La sessuologa e psicoterapeuta Maria Claudia Biscione dice chiaramente: “Ridere è un modo di esprimere un’emozione piacevole e felice e fare l’amore dovrebbe essere sempre un concentrato di benessere e gioia. Quindi se ti stai divertendo mentre fai sesso, farsi una risata è solo un modo di manifestare quanto sei contenta e quanto in comfort in quel momento”.

“Spesso, nei film vediamo cose che non corrispondo poi alla realtà”, spiega Biscione. “Anzi a volte è strano e scomodo, impacciato e imbarazzante e anche molto comico. Quindi prova a mettere da parte l’ansia della performance e goditi questi momenti lontano dagli stereotipi imposti, come essere sempre e comunque super sensuale. Perché non c’è niente di più bello e genuino di essere se stesse mentre si fa l’amore. Il gioco è la base di una sessualità sana e autentica, per cui il prendersi un po’ in giro, ridere di sé e del partner o ironizzare sui momento buffi, sono tutti fattori che amplificano la complicità e la connessione tra di voi due”, conclude. Se il partner ride significa che si sta divertendo e che ha trovato il giusto livello di complicità con te. Per questo: non c’è nulla di cui temere. E’ tutto normale ed è anche bello continuare a ridere, ridere e ridere ancora.