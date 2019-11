Oroscopo del lavoro: sai qual è il mestiere da evitare in base al tuo segno zodiacale? Te lo sveliamo subito!

Siete in crisi, non sapete cosa fare nella vita, che carriera intraprendere? L’astrologia può risolvere alcuni dei vostri problemi o quantomeno, aiutarvi! In molti si ritrovano a chiedere consigli o idee su quale decisione futura prendere o come comportarsi in certe situazioni non solo agli amici, ma anche agli astri. Ogni segno zodiacale può rivelare o descrivere il vostro carattere ed aiutarvi nel capire cosa fa per voi e cosa meno. Siete curiosi di sapere quale mestiere proprio non fa per voi e cosa invece vi renderebbe felici? Vi sveliamo ogni dettaglio.

Oroscopo del lavoro: il mestiere da evitare in base al tuo segno zodiacale

ARIETE: Questo è un segno estremamente passionale e focoso: l’ariete ha un carattere molto dinamico e non ama restare fermo! Proprio per questo motivo il mestiere che non fa per lui è l’impiegato statale. Odierebbe le ‘scartoffie’ da compilare ogni giorno e stare seduto per molte ore: questo segno zodiacale preferisce essere sempre in movimento, sia fisico che mentale!

TORO: Questo è il segno di cui puoi fidarti. E’ molto affidabile e serio nel suo mestiere e non lascia mai nulla al caso: tutto è sempre sotto il suo controllo ma sopratutto è sempre l’artefice del suo destino. Proprio per questo motivo ciò che farebbe impazzire il Toro è il mestiere del libero professionista.

GEMELLI: Il segno dei gemelli è particolare: coloro nati sotto questo segno sono molto comunicativi ed estroversi e per questo motivo dovrebbero evitare professioni che prevedono un gran silenzio. Un esempio è il medico: anche se è una carriera molto ‘movimentata’, ricca di emozioni, di facce e di storie, non tollera neanche un pizzico di rumore: si perderebbe in quel caso la massima concentrazione che serve.

CANCRO: Il cancro è molto empatico: riesce a capire i sentimenti degli altri, ad immedesimarsi ed, in alcuni casi, a farsi trasportare, dalle emozioni. Per questo motivo dovrebbe assolutamente evitare di fare lo psicologo: si affezionerebbe ad i suoi pazienti e potrebbe soffrire per alcune storie che richiedono sangue freddo. Per il cancro sarebbe meglio intraprendere una carriera che non richieda carichi emotivi.

LEONE: Il Leone è molto egocentrico, anche quando è al lavoro. Fugge da chi o da qualcosa che potrebbe metterlo in seconda linea. E così la carriera che non potrebbe mai intraprendere è quello dello scrittore: restare a casa a scrivere per ore ed ore lo farebbe andare su di giri.

VERGINE: Il segno della vergine è estremamente razionale: nei lavori che richiedono molta creatività non riuscirebbe ad emergere, ha bisogno di regole. E così il mestiere non adatto a lei è il fotografo.

BILANCIA: Questo segno non potrebbe proprio fare l’operaio. Un segno elegante ed affascinante non accetterebbe l’idea di ‘sporcarsi le mani’.

SCORPIONE: Questo è il segno della creazione, dell’esplorazione: ama e si appassiona a tutto ciò che è ‘nuovo’. Per questo motivo il mestiere da evitare è quello del commercialista poichè richiederebbe troppa razionalità e regole prestabilite.

SAGITTARIO: Questo segno non potrebbe mai trovarsi in situazioni monotone e noiose: un carattere curioso e affascinato da ciò che non conosce come quello del Sagittario non potrebbe mai essere un bancario. Troppa staticità gli farebbe del male.

CAPRICORNO: Non potrebbe mai fare l’imprenditore: è un segno determinato, attento e premuroso: investire dei soldi correndo il rischio di ‘perderli’ gli farebbe troppa paura.

ACQUARIO: L’acquario non potrebbe mai essere un professore: è molto riservato e non riuscirebbe a creare rapporti solidi e di fiducia con i suoi alunni.

PESCI: Questo è il segno che ha come caratteristica principale l’empatia: i pesci sono sognatori e non potrebbero mai fare un lavoro che richiederebbe distacco e freddezza. L’ingegnere è il mestiere che dovrebbe assolutamente evitare. Calcoli e progetti non lo farebbero sentire stimolato.26

