Cosa piace agli uomini a letto? Le donne se lo chiederanno quasi tutti i giorni: ecco 5 consigli sul sesso per non sbagliare con il proprio partner

Cosa piace agli uomini a letto? Sicuramente moltissime donne se lo chiederanno durante la giornata o prima di approcciare con il proprio partner. Soddisfare il proprio uomo spesso diventa difficile, soprattutto se non si conoscono le sue fantasie esotiche. Non tutti gli uomini preferiscono le stesse cose, ma ce ne sono alcune che le donne devono assolutamente conoscere. Di seguito vi elenchiamo 5 consigli infallibili per non sbagliare a letto con il proprio partner.

Sesso: 5 consigli per le donne

Care donne, è arrivato il vostro momento. Prendete carta e penna e segnatevi questi cinque consigli per non sbagliare a letto con il proprio partner.

Più amante che moglie (o fidanzata)

In amore si deve essere moglie (o fidanzata), nel sesso si deve essere amante. Non porti limiti, spogliati di tutte le tue debolezze e fai capire al tuo uomo che tu sei la migliore, sia nella vita che soprattutto a letto.

2. Stuzzicare

L’uomo ama stuzzicare, ma impazzisce quando viene stuzzicato. Se vi state chiedendo come stuzzicare un uomo, iniziate dall’abbigliamento. Via il pigiama, mettete un baby doll, magari che lascia trasparire le vostre curve, di colore rosso o nero. Non solo l’abbigliamento, anche i giochi erotici possono stuzzicare un uomo. Avete mai provato a prendere il vostro partner per la gola? Iniziate con fragola e panna.

3. Siate chiacchierone

L’errore più grave è restare in silenzio durante un rapporto. Gli uomini amano compiacersi. Anche se a voi non sta piacendo, dite al vostro uomo che state raggiungendo il massimo del godimento. Si sentirà soddisfatto.

4. Tocca il tuo uomo

Non solo le donne amano essere toccate. Uno dei punti deboli della maggior parte degli uomini è il sedere. Se la posizione ve lo permette, toccate il sedere del vostro uomo, sarà più che soddisfatto. Un altro punto erogeno è la schiena.

5. Prendete l’iniziativa

So che la maggior parte delle donne vogliono che sia l’uomo ad iniziare e soprattutto spesso risulta difficile anticipare i tempi degli uomini, ma impegnatevi e prendete voi l’iniziativa. Il vostro uomo, visto che si tratta di una cosa insolita, resterà a bocca aperta, ovviamente in senso positivo.

Con questi cinque consigli a letto farete sicuramente colpo sul vostro partner. Sarà soddisfatto e accenderete ancora di più il suo desiderio.