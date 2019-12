Cosa riserva per voi l’ultimo mese dell’anno? Ecco per voi l’oroscopo, segno per segno, di dicembre 2019!

Siamo giunti all’ultimo mese dell’anno: dicembre è il preferito di molti. Chi ama il Natale, lo stare in famiglia, chi non vede l’ora di festeggiare l’arrivo del nuovo anno, in questo mese è davvero felice. Ancor di più se gli astri riservassero qualcosa di magico per lui: come sarà il dodicesimo dell’anno per i segni zodiacali? Ci sono tante novità in arrivo: una è sicuramente lo spostamento di Giove da Sagittario a Capricorno, segno in cui si trovano Venere, Saturno e Plutone. Ma non vogliamo svelarvi tutto. Ecco per voi, segno per segno, tutto quello che dovete aspettarvi: cosa riserva per voi l’oroscopo?

Oroscopo dicembre 2019: Gemelli ‘pensa positivo’, Venere porta dolcezza in Vergine e Pesci

ARIETE – Questo segno ha una missione ben precisa per il mese di dicembre: portare amore nella propria vita. Deve approfittare delle vacanze natalizie per riposarsi e per dedicarsi a famiglia e amici. Qualche sfida relazionale con Cancro e Capricorno.

– Questo segno ha una missione ben precisa per il mese di dicembre: portare amore nella propria vita. Deve approfittare delle vacanze natalizie per riposarsi e per dedicarsi a famiglia e amici. Qualche sfida relazionale con Cancro e Capricorno. TORO – Tutti coloro nati sotto questo segno dovranno aspettarsi qualche cambiamento o nuova abitudine in quest’ultimo mese dell’anno. Non dovranno perdere il coraggio di affrontare nuove scelte, alcune anche difficili. Sfide relazionali con Leone e Acquario.

– Tutti coloro nati sotto questo segno dovranno aspettarsi qualche cambiamento o nuova abitudine in quest’ultimo mese dell’anno. Non dovranno perdere il coraggio di affrontare nuove scelte, alcune anche difficili. Sfide relazionali con Leone e Acquario. GEMELLI – Provate a credere un po’ negli altri, provate a fidarvi ed a rispettare le loro scelte. La missione per questo mese è ‘pensare positivo’: vi sarà utile per guardare il mondo con occhi diversi. Un buon dialogo risolverà rapidamente piccoli equivoci. Sfide relazionali previste con Leone.

– Provate a credere un po’ negli altri, provate a fidarvi ed a rispettare le loro scelte. La missione per questo mese è ‘pensare positivo’: vi sarà utile per guardare il mondo con occhi diversi. Un buon dialogo risolverà rapidamente piccoli equivoci. Sfide relazionali previste con Leone. CANCRO – Bisogna allenare il coraggio con intuito e, soprattutto, cuore. Giove ed il Sole renderanno il vostro mese molto intenso: sopra di te, soffierà un vento di novità. Con Ariete e Bilancia avrete qualche disguido.

– Bisogna allenare il coraggio con intuito e, soprattutto, cuore. Giove ed il Sole renderanno il vostro mese molto intenso: sopra di te, soffierà un vento di novità. Con Ariete e Bilancia avrete qualche disguido. LEONE – Sono previste delle turbolenze nelle relazioni in questo mese: potranno esserci delle incomprensioni tra amici, familiari o in amore. In particolare sono tre i segni con cui non andrai d’accordo: Toro, Scorpione e Acquario. La missione è ‘ascolta il tuo interno per vivere meglio quello esterno’.

– Sono previste delle turbolenze nelle relazioni in questo mese: potranno esserci delle incomprensioni tra amici, familiari o in amore. In particolare sono tre i segni con cui non andrai d’accordo: Toro, Scorpione e Acquario. La missione è ‘ascolta il tuo interno per vivere meglio quello esterno’. VERGINE – Dicembre per la Vergine non riserva grandi sorprese, ma Venere nel segno ti farà essere molto passionale. Dedicati all’amore ed alla famiglia: vivrai ottime vacanze natalizie.

– Dicembre per la Vergine non riserva grandi sorprese, ma Venere nel segno ti farà essere molto passionale. Dedicati all’amore ed alla famiglia: vivrai ottime vacanze natalizie. BILANCIA – Nella prima parte del mese sarai molto disponibile, un po’ meno nella seconda: questo potrebbe portarti a ribellarti. Cerca di cogliere i pensieri positivi della realtà ed attenzione a coloro del segno dell’Ariete, Cancro e Capricorno.

– Nella prima parte del mese sarai molto disponibile, un po’ meno nella seconda: questo potrebbe portarti a ribellarti. Cerca di cogliere i pensieri positivi della realtà ed attenzione a coloro del segno dell’Ariete, Cancro e Capricorno. SCORPIONE – Guarda con fiducia al futuro: una buona intuizione ti aiuterà molto nel futuro. In caso di dubbi non temere: hai intorno persone che sanno come aiutarti. Sfide relazionali previste con Toro, Leone ed Acquario.

– Guarda con fiducia al futuro: una buona intuizione ti aiuterà molto nel futuro. In caso di dubbi non temere: hai intorno persone che sanno come aiutarti. Sfide relazionali previste con Toro, Leone ed Acquario. SAGITTARIO – Questo mese darà la forza e la voglia di reinventare la vita: il consiglio è di non correre troppo, altrimenti si rischia la schianto. Godete dei primi giorni del mese: Giove, con la sua energia, vi lascerà dopo la prima settimana. Attenzione a coloro nati sotto il segno del Cancro.

– Questo mese darà la forza e la voglia di reinventare la vita: il consiglio è di non correre troppo, altrimenti si rischia la schianto. Godete dei primi giorni del mese: Giove, con la sua energia, vi lascerà dopo la prima settimana. Attenzione a coloro nati sotto il segno del Cancro. CAPRICORNO – Dicembre segnala che il sole si unisce al segno il giorno prima di Natale: porterà novità nel lavoro. Grazie ad una forte motivazione, i Capricorno conquisteranno nuovi progetti ed affari. I segni con meno compatibilità: Ariete, Cancro e Bilancia.

– Dicembre segnala che il sole si unisce al segno il giorno prima di Natale: porterà novità nel lavoro. Grazie ad una forte motivazione, i Capricorno conquisteranno nuovi progetti ed affari. I segni con meno compatibilità: Ariete, Cancro e Bilancia. ACQUARIO – Grazie ad Urano tutti colori nati sotto il segno dell’Acquario avranno una maggiore creatività: attenzione però alle finanze. C’è bisogno di una svolta: nel campo professionale, se vuoi che qualcosa si muova, potrai agire ed avere risultati. Occhio a Toro, Leone e Scorpione.

– Grazie ad Urano tutti colori nati sotto il segno dell’Acquario avranno una maggiore creatività: attenzione però alle finanze. C’è bisogno di una svolta: nel campo professionale, se vuoi che qualcosa si muova, potrai agire ed avere risultati. Occhio a Toro, Leone e Scorpione. PESCI – A dicembre Nettuno aumenta la vostra intuizione, mentre il Sole esalta il vostro talento: anche Marte regala energia. Insomma, sarà un mese positivo e porta ottime notizie. Venere ti renderà più dolce del solito.

