Perché la FOMO sta rovinando la vita sessuale e come capire se ne sei affetta anche tu.

L’uso spasmodico che facciamo del nostro smartphone sta rovinando la nostra vita sessuale? Così parrebbe, almeno secondo quanto dichiarato dalla terapista Ruth Westheimer come riporta la rivista Cosmopolitan. La sessuologa tedesca, punto di riferimento di tutto il mondo per ogni tipo di domanda legata al sesso, ha dichiarato che stare lontani dal cellulare ci fa soffrire e sentiamo molto più la mancanza dello smartphone che del sesso. Sembra impossibile, ma invece pare sia la realtà.

Si chiama FOMO e, letteralmente, significa Fear Of Missing Out, ossia paura di essere tagliati fuori. Vi sembra impossibile, lo capiamo. Ma provate a pensare quando magari non trovate il cellulare in casa, o a quando uscite e dimenticate il telefonino sul tavolo. Anche chi sostiene di non essere addicted molto probabilmente verrà preso dal panico e ogni volta tornerà indietro a prenderlo con le scuse più banali: “Devo ricevere una telefonata”, ad esempio. La FOMO pare che stia mettendo a dura prova i rapporti sessuali e di coppia assieme al binge watching (l’essere attaccati alle serie tv). Smartphon e fiction quindi sarebbero preferite ad una notte di sesso da parte di tantissime persone. La dottoressa Ruth, in una recente intervista, ha spiegato che le persone ormai non amano più chiacchierare e preferiscono nettamente stare al telefono e avere conversazioni virtuali. Non parliamo poi del sesso. Secondo lei, la cosa migliore da fare sarebbe quella di provare, lentamente, a disintossicarci dal cellulare e ritrovare il piacere di chiacchierare. L’idea è che i social stanno trasformano i ragazzi in delle strane creature solitarie e che questo porta ad avere un rapporto tanto strano quanto malato non solo con il sesso ma anche con l’altro sesso in generale. E voi? Anche voi spesso mettete il cellulare o il postare una storia su Instagram davanti alla voglia di conoscere persone nuove? Scegliereste una notte di sesso o una notte binge watching davanti alla vostra serie preferita?