Oroscopo 2020: i segni zodiacali che faranno di più l’amore

Quali sono i segni zodiacali che saranno più fortunati e che faranno di più l’amore nel 2020?

Ci siamo, l’anno sta per finire ed è tempo di chiudere con il passato, mettere da parte quanto accaduto fino ad ora con il 2019 e aprirsi con il sorriso al 2020. Scoprire quali sono i segni dello zodiaco che avranno maggiormente successo sotto le lenzuola nel nuovo anno può essere un incentivo alla gioia. Del resto bisogna essere predisposti ad accogliere questo nuovo anno con positività, anche se vi trovate a festeggiare un Capodanno che proprio non vi ispira o siete ad una festa che non vi piace. Stringete i denti, come cantava Paola Turci, “Fatti bella per te” e consolatevi con questo oroscopo bollente! Andiamo infatti a scoprire quali sono i segni zodiacali che avranno più successo nel mondo del sesso in questo 2020.

I segni zodiacali più focosi del 2020

Per molti segni zodiacali il 2020 è un anno di grandissimi cambiamenti. Per i gemelli, ad esempio, per la prima volta arriva Saturno dalla propria parte e Venere starà nel segno per ben 4 mesi, questo è emblematico. Non solo il sesso, ma anche proprio l’amore in generale porterà questo segno ad una vera e propria rivalsa rispetto agli anni passati. Vediamo anche tutti gli altri segni:

Toro : altro segno zodiacale veramente al top per il 2020 in tema di sesso e di amore è questo. Pacifici e tranquilli, sempre pronti a trovare del buono in tutto, quest’anno nel 2020 finalmente avranno una sorta di ribaltone. I nati sotto questo segno saranno al top sotto le coperte e la loro passione arderà follemente non solo per il partner, ma anche per il lavoro. Tempo di progetti che si realizzano insomma.

Capricorno : anche per questo segno si tratta di un 2020 all'insegna della passione e dell'amore. Dovrete solo combattere un pochino con Marte, ma per il resto avrete un cielo totalmente a vostro favore e quindi sarà un anno bollente per l'amore. Sia che siate soli o in coppia questo 2020 è l'anno per voi, nessuno saprà dirvi di no.

Leone: per voi, l'anno bollente inizia dall'estate. I primi mesi dell'anno saranno un po' da allenamento, diciamo così, ma da giugno sfoggerete una carica erotica che sarà praticamente impossibile starvi lontani. L'amore è dalla vostra parte e voi non dovete far altro che prepararvi ad accoglierlo.