Cosa dicono le stelle per questo fine settimana? Ecco l’oroscopo del weekend dal 17 al 19 gennaio 2020.

Si sta avvicinando un nuovo weekend e gli appassionati delle stelle e dell’oroscopo si stanno chiedendo quali saranno i segni più fortunati, quelli che invece dovranno chiudersi in casa per paura di fare danni. Insomma, vediamo insieme cosa dicono le stelle per questo fine settimana dal 17 al 19 gennaio 2020.

I segni più fortunati (e quelli no) del weekend

Ariete: si prospetta un weekend molto divertente, ma non se vi accompagnerete ad un capricorno. Con lui le discussioni potrebbero essere dietro l’angolo. Scegliete bene con chi stare e vedrete che sarà una bomba!

Toro: sarete fortunati questo weekend di gennaio, soprattutto in amore. Infatti con il partner di sempre potrete regalarvi dei momenti molto romantici e intimi, che si trasformeranno in passione bollente con capricorno e sagittario.

Gemelli: questo è il weekend giusto per viaggiare, per divertirsi con gli amici e nella movida senza pensieri e senza distrazioni. Dimenticate il lavoro, vi divertirete.

Cancro: è stata una settimana un po’ pesante, a tratti quasi da “Bisbetica Domata”, ma in ogni caso ora è tempo di ritrovare la quiete e questo fine settimana è proprio dedicato a questo.

Leone: occhio a non scaldarvi troppo e subito con tutti. Sarà un weekend in cui occorre camminare sulle uova e cercare di non fare troppi danni. Pensate prima di parlare ed evitate di infilarvi in inutili discussioni.

Vergine: avete presente quando preparate un bel frullato? Bene, questo sarà il vostro weekend. Un mix di emozioni che non si capisce da che parte vadano, ma sbattono da tutte le parti. Evitate inutili affanni, non è detto che dobbiate sempre avere il polso della situazione.

Bilancia: siete voi i protagonisti di questo fine settimana. Sia che si tratti di stare a casa soli col partner oppure di uscire con gli amici a divertirvi. Tutti vi vorranno accanto perché siete voi la vera anima della festa.

Scorpione: diciamo che in questo weekend forse fareste meglio a rimanere chiusi in caso. Il rischio di discussioni e crisi è dietro l’angolo quindi, come insegnano gli opossum…fingetevi morti.

Sagittario: per voi si prospetta un weekend intenso, interessante e molto divertente. Sarete, come la bilancia, degli intrattenitori pazzeschi e tutti vi chiameranno per trascorrere la serata insieme.

Capricorno: il vostro segno partner per il weekend è il toro. Sopporterà i vostri sbalzi d’umore e se ne avete appena conosciuto uno tenetevelo stretto perché è tempo di amore. Per voi l’anno comincia alla grande e questo weekend ne sarà la prova.