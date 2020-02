Caterina Balivo a letto: la vestaglia che indossa nello scatto pubblicato su Instagram è cortissima, si vede ‘troppo’.

È tra le conduttrici più amate del momento. Le sue interviste a Vieni da me fanno compagnia a milioni di telespettatori ogni giorno. Si, parliamo proprio di lei, la bellissima Caterina Balivo. Ma non è solo attraverso il talk pomeridiano di Rai Uno che la bella napoletana si tiene in contatto con il suo pubblico. Caterina, infatti, è molto attiva anche sui social, in particolare su Instagram, il social network preferito dai vip. È proprio lì che la Balivo ama postare foto e video delle sue giornate: dai backstage dietro le quinte di Vieni da me, ad attimi di vita quotidiana. E, proprio poco fa, sul profilo di Caterina è apparso uno scatto che non è passato inosservato. Il motivo? La conduttrice si trova a letto, sdraiata, e indossa una vestaglia particolarmente corta. E la ‘particolare’ posizione delle gambe infiamma i followers. Pioggia di commenti per lei. Diamo un’occhiata al post che ha infiammato il web.

Caterina Balivo a letto: la vestaglia è cortissima, poco spazio all’immaginazione

Caterina Balivo è una delle conduttrici italiane più seguite della nostra tv. Ma non solo in tv! Si, perché il suo profilo ufficiale di Instagram conta un milione e 300 mila followers. Ed è proprio su Instagram che la conduttrice ama condividere con i suoi fan alcuni attimi delle sue giornate. E, poco fa, Caterina ha condiviso uno scatto che non è passato inosservato. Uno scatto in cui si mostra in intimo, sdraiata a letto. Pochi accessori in foto: la vestaglia in raso beige, una tazza con l’iniziale C e il meraviglioso sorriso di Caterina. Ma a colpire tutti è stato anche altro. La Balivo ha letteralmente infiammato i followers, con il post pubblicato su Instagram. La vestaglia che indossa, infatti, è abbastanza corta, e mostra un po ‘troppo’. Pioggia di likes e commenti per lo scatto, che ha letteralmente mandato in tilt i followers. Siete curiosi di vederlo? Ve lo mostriamo subito:

Eh si, ve lo avevamo detto: lo scatto di Caterina è ‘infuocato’!. Nella didascalia al post, la conduttrice ironizza sulla differenza tra Instagram e la realtà: sui social Caterina si mostra così, in realtà “sveglia alle 7 e 30, parco con Cora, e a lavoro per la scaletta per la puntata di lunedì”. Ironia e bellezza, nel post che ha scatenato i fan. E voi, cosa aspettate a seguire la Balivo sui social? Non ve ne pentirete!