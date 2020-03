Coronavirus, Oroscopo 9 marzo 2020: la decisione di Paolo Fox

Oroscopo lunedì 9 marzo 2020, decisione inevitabile di Paolo Fox: l’annuncio nel programma “I Fatti Vostri”, c’entra il Coronavirus

Lunedì 9 marzo 2020, inizia una nuova settimana per il nostro paese. La situazione è delicata: il Coronavirus continua a diffondersi e alcune regioni sono letteralmente in ginocchio. Il governo ha allargato la zona rossa, obbligando gli abitanti ad allontanarsi solo per questioni gravi. Matteo Renzi, nel frattempo, chiede di allargare la zona rossa a tutto il paese. Nessuna regione, infatti, è esente dal temibile virus proveniente dalla Cina. Il rischio che il contagio – così come il numero dei morti – aumenti nei prossimi giorni è molto alto. Nel frattempo cambia anche la programmazione televisiva, gli studi si svuotano e alcuni programmi vengono sospesi.

Coronavirus, Oroscopo oggi 9 marzo: la decisione di Paolo Fox

Ai tempi del Coronavirus cambia anche l’Oroscopo. La sperenza, si sa, è l’ultima a morire e in questo le previsione astrologiche possono darci una mano, ma è difficile parlare di denaro, amore e fortuna in un momento delicato come questo. Uno degli astrologi più famosi in Italia (se non al mondo), Paolo Fox, è stato così costretto a prendere una decisione inevitabile. Il noto astrologo oggi non era presente negli studi de I fatti vostri, programma in onda nella fascia mattutina su Rai Due. La sua assenza è stata spiegata dal conduttore Giancarlo Magalli: “Paolo è una persona seria ed ha avuto un piccolo problema di coscienza. Ha pensato che in un momento come questo mettersi a parlare di amore, fortuna e fare l’oroscopo non gli sembrava adatto”. Magalli ha parlato di autocensura da parte del noto astrologo e la redazione de I fatti vostri, ovviamente, è dalla sua parte.

Fox si è sempre mostrato molto sensibile al tema Coronavirus e già dalle prime avvisaglie ha modificato il suo outfit, abbandonando gli abiti sgargianti e vestendo con giacche e soprattutto colori più sobri.