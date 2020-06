Cos’è l’effetto cocooning e perché migliora il sesso con il partner?

Come migliorare il sesso con il vostro partner grazie all’effetto cocooning: cos’è e come si vive?

Fare l’amore è sempre un momento di grande intimità e condivisione, soprattutto se lo si fa con la persona che amate. Certo è che, dopo un po’, potreste aver bisogno di qualche dritta per rendere l’intimità ancora più emozionante e coinvolgente. Non c’è niente di male e non significa che il vostro rapporto abbia qualcosa che non va. Semplicemente la routine di tutti i giorni potrebbe portarvi ad una noia e ad un po’ di stress che va a riflettersi anche nella vita di coppia. Ecco perché l’effetto cocooning è proprio ciò che vi serve!

Cosa vuol dire cocooning?

La parola cocooning di per sé indica quella tendenza a fare il bozzolo. Ossia a trasformare la propria abitazione in un luogo rilassante e protettivo dove vivere, rilassarsi e concentrare gran parte delle vostre attività. Il termine, come riporta Wikipedia, è stato coniato nel 1981 da Faith Popcorn, un futurista e consulente di marketing. In questo periodo la nostra casa è diventata per forza un luogo sicuro perché per via del lockdown ci siamo riparati qui, ma ora possiamo tornare a vivere la nostra casa con più normalità e sfruttare in modo più sano l’effetto cocooning, anche sotto le lenzuola.

In che modo aiuta il sesso?

In determinati periodi dell’anno, come Natale o le sere estive se si ha un bel giardino o un terrazzo, ci capita di soffermarci e renderci conto di come la nostra casa sia per noi veramente speciale. Si ritaglia un attimo di intimità in cui il mondo rimane fuori e ci si dedica a se stessi, accoccolati sotto a un plaid sul divano, oppure con un calice di vino sul terrazzo. Questo è l’effetto cocooning, come spiega Cosmopolitan, che oggettivamente riporta la coppia a trovare il gusto di divertirsi insieme e di godersi la propria intimità.

Proprio questa sensazione di relax e di pace, di sicurezza e di intimità, porta anche a migliorare l’orgasmo. Facendo il pieno di cosiddette good vibes, infatti, potrete rilassarvi ancora di più sotto le lenzuola e lasciare che il vostro lui o la vostra lei si senta veramente coinvolto. Vi sentirete di riflesso anche più sicuri e pronti a trasgredire, provando magari anche tante altre interessanti pratiche a letto.

(Fonte immagini Pixabay)