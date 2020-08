Oroscopo e sesso: scopriamo insieme con quanta frequenza hanno voglia di fare l’amore i vari segni zodiacali e come si comportano a letto

C’è chi ci crede moltissimo e chi invece non ci crede per niente, ma come in moltissimi altri casi, pare proprio esserci una grande correlazione tra i segni zodiacali e i comportamenti umani. In questo caso vogliamo parlarvi della relazione che intercorre tra i segni zodiacali e il sesso. In particolar modo da come ogni segno possa influire sulla libido e sulla voglia fa sesso. Infatti pare proprio che ogni segno influisca sulla voglia di stare o meno col proprio partner. I segni zodiacali si dividono in quattro gruppi: acqua, aria, fuoco e terra. Ognuno di questi gruppi ha delle attitudini diverse che di conseguenza influiscono sui segni, sui loro modi di pensare e di comportarsi.

Oroscopo e sesso: con quanta frequenza fanno l’amore i vari segni

A letto ogni segno si comporta diversamente e i modi di fare cambiano soprattutto in base all’elemento di appartenenza, scopriamo insieme qualcosa in più:

FUOCO:

Ariete (21 marzo – 20 aprile): l’ariete possiede una libido decisamente infiammata, motivo per cui oltre ad essere molto attento e passionale a letto, ha sempre il desiderio di far l’amore col proprio partner. Leone (23 luglio – 23 agosto): il leone è un segno molto frenetico e spesso impegnato a fare altro, ma nonostante ciò ama dedicare del tempo solo ed esclusivamente al partner per soddisfare il proprio desiderio in maniera eccezionale. Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): il sagittario è un segno molto lunatico, alterna momenti di grande pausa per mancanza di libido a momenti di estrema passionalità, dipende tutto dal loro stato d’animo

TERRA:

Toro (21 aprile – 20 maggio): il toro è un amante del sesso e gli piace praticarlo frequentemente durante il weekend. Per loro soddisfare la propria libido è fondamentale e non possiamo certamente biasimarli Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): il capricorno è un segno molto impegnativo e instancabile. Dovresti trascorrere ore e ore a coccolarlo e a soddisfare i suoi impulsi e i suoi desideri sessuali Vergine (23 agosto – 22 settembre): è un segno preciso e metodico, non è strano che abbia magari dei giorni prestabiliti per poter fare l’amore con voi. Ma allo stesso tempo sono coccoloni e amabili.

ARIA:

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Segno molto focoso, gli piace fare l’amore spesso durante la settimana. Chi ha un partner nato sotto questo segno deve allenarsi molto per riuscire al stare al suo passo. Gemelli (21 maggio – 20 giugno): un segno molto lunatico e volubile. Alterna momenti di apatia totale a momenti in cui la libido è alle stelle e non si fermerebbe mai. Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): l’acquario forse è il segno più apatico nei confronti del sesso, per lui vale la regola poche ma buone, la frequenza ideale sarebbe una volta a settimana.

ACQUA: