Matilde Gioli fa il bagno nuda: niente costume quando esce dall’acqua

Matilde Gioli, lo scatto senza veli su Instagram fa impazzire i fan che commentano così.

Inutile nascondersi dietro ad un dito, Matilde Gioli è una ragazza bellissima e un’attrice molto capace con una carriera spumeggiante. Nel 2020 l’abbiamo vista e imparata a conoscere tutti quando è entrata nel cast d Doc – Nelle Tue Mani, la fiction RAI con Luca Argentero che ha ottenuto un successo pazzesco. Matilde sui social, specialmente su Instagram è molto attiva e la foto che ha pubblicato alcune ore fa ha lasciato i fan a bocca aperta.

Matilde Gioli in vacanza: il bagno senza costume

Matilde ha postato quindi una sua foto al mare di diversi anni fa. La didascalia riporta la scritta: “Quando stavo un mese in vacanza”, alludendo al fatto che lo scatto, ovviamente risale a molti anni fa, quando ancora non era così impegnata con la televisione. Ma ciò che i fan hanno ovviamente subito notato è che la ragazza è in topless. Chiaramente la Gioli ha coperto il suo decolleté con due stickers a forma di margherita gialla, ma neanche a dirlo i fan hanno ovviamente commentato e si sono concentrati proprio su quello. In ogni caso la pioggia di complimenti per la foto di Matilde Gioli senza veli su Instagram sono stati tantissimi.

Chi è Matilde Gioli?

Per chi non la conoscesse, Matilde dopo una laurea in filosofia è diventata famosa perché ha preso parte al film Il Capitale Umano di Paolo Virzì. I premi vinti sono stati tantissimi, nonostante fosse letteralmente agli esordi. Da quel momento la carriera si è incentrata sul mondo attoriale. La vediamo in un episodio di Gomorra, nei film Solo per il Weekend, Belli di Papà e Un Posto Sicuro, The Startup, Mamma o Papà e poi, nel 2020 fa parte del cast della serie televisiva Doc – Nelle tue mani.

Insomma. Un successo dietro l’altro che hanno caratterizzato Matilde Gioli, senza dubbio, come una delle migliori attrici emergenti.