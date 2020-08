Segni zodiacali e divorzio: quali sono i meno portati per il matrimonio e soprattutto quali sono le coppie che non possono funzionare a lungo

C’è chi ci crede moltissimo e chi invece non ci crede per niente, in fondo l’astrologia non è una vera e propria scienza. Ma come accade in moltissimi casi e in moltissime situazioni, pare proprio esserci una grande correlazione tra i segni zodiacali e i comportamenti umani. Questa sera abbiamo deciso di parlarvi della relazione che intercorre tra i segni zodiacali e il matrimonio. Pare proprio che ci siano alcune coppie di segni che non sono fatte per niente per il matrimonio e che dovrebbero ben riguardarsi dal voler mettere l’anello al dito. In particolar modo da come ogni segno possa influire sul rapporto matrimoniale e perché non funzionerebbe. Solo qualche settimana fa vi parlavamo di come i segni fanno l’amore e quanto spesso. I segni zodiacali si dividono in quattro gruppi: acqua, aria, fuoco e terra. Ognuno di questi gruppi ha delle attitudini diverse che di conseguenza influiscono sui segni, sui loro modi di pensare e di comportarsi. Scopriamo insieme qualcosa in più.

Segni zodiacali e divorzio: quali sono i meno portati per il matrimonio