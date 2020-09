Oroscopo, i lati negativi di ciascun segno zodiacale: lo avreste mai detto?

Oroscopo, conoscete tutti ma proprio tutti i lati negativi del vostro segno zodiacale? Venite a scoprirli

E voi ci credete all’astrologia? Sebbene non sia una vera e propria scienza c’è chi sceglie di affidarsi completamente agli astri per sapere come gli andrà la giornata o per sapere se ci sarà una svolta positiva o se incontrerà l’amore della sua vita! C’è anche chi sceglie di non badare a quanto dice l’oroscopo del giorno e decide di buttarsi a capofitto nella mischia e rischiare senza alcuna avvertenza. Ognuno di noi è fatto in un certo modo, ed ha ovviamente dei lati del carattere che possono piacere a tutti ed altri lati che sembrerebbero degli angolini da smussare un po, vero? Eh beh, siamo tutti fatti di lati positivi e negativi. Vi sfido a trovare una persona che non ha difetti, se cosi vogliamo definirli. Anche questi però fanno parte della persona, la caratterizzano ed ovviamente ne influenzano i rapporti sociali. E’ sempre bene quindi essere consapevoli di quelli che sono quei lati del carattere che a chi ci circonda non vanno proprio giù, perché in quel caso potremmo incontrare delle difficoltà a stringere delle relazioni anche durature. E’ vero si dice ” Se mi ama deve accettarmi come sono” ma è anche giusto riconoscere di avere qualche lato negativo del proprio carattere, così da provare almeno a correggerlo. In questo caso ci vengono in aiuto gli astri, che ci fanno sapere che ciascun segno zodiacale è dotato anche di qualche difettuccio! E voi, siete tutti sicuri di conoscere i lati negativi del vostro segno zodiacale? Vediamo vi riconoscete in queste caratteristiche.

Seguici anche sul nostro canale Instagram >> clicca qui

Oroscopo: i lati negativi di ciascun segno zodiacale

Andiamo a scoprire i lati negativi dei segni dello zodiaco, scopriamoli insieme!

Ariete: Quelli nati sotto questo segno sono particolarmente impazienti, vogliono tutto e subito, non sopportano l’attesa, tanto da compiere a volte delle azioni senza pensarci due volte finendo poi per commettere qualche errore lungo la strada. Un aspetto che coinvolge questo segno sotto ogni sfera. Chi è dell’Ariete dovrebbe quindi imparare a gestire diversamente questo “piccolo” difetto, per evitare problemi di qualsiasi natura.

Toro :Quelli invece nati sotto il segno del Toro sono quasi il contrario dell’Ariete perché ci pensano fin troppo prima di fare una scelta o compiere un’azione. Questo può rivelarsi un difetto quando c’è bisogno di fare una scelta nel tempo immediato, perché non riescono ad agire d’impulso, al contrario hanno bisogno di tempo.

Gemelli: Alzino la mano quelli che appartengono a questo segno! Ahimè, quelli nati sotto questo segno sono da sempre etichettati come quelli dalla doppia personalità. Una caratteristica che si associa alla volubilità. Il nato sotto il segno del Gemelli tende facilmente a cambiare idea, e non riesce quindi a prendere una vera e propria posizione, sia che si stia affrontando un discorso tra amici, sia che riguardi situazioni più estreme. Questo può portare chi ci circonda ad all’allontanarsi da chi non sembra avere le idee molto chiare.

Cancro: Chi è del segno del Cancro può risultare particolarmente volubile o per meglio dire, permaloso. I nati sotto questo segno infatti si rivelano particolarmente suscettibili, e sebbene al di fuori mostrino un carattere forte, in realtà basta un niente, una parola o un gesto, per fargli cambiare umore. Una caratteristica questa che si fa davvero fatica a cambiare!

Leone : potremmo chiamarli anche Narciso! Sono particolarmente egocentrici e narcisisti quelli nati sotto il segno del Leone. Amano avere gli occhi puntati addosso, ricevere mille attenzioni.

Vergine: Quelli sotto questo segno sono troppo razionali.. troppo al punto da perdere di vista degli importanti aspetti della sua vita e di chi lo circonda. Una caratteristica questa che se non tenuta d’occhio, può pregiudicare le relazioni sociali.

Bilancia :Molto equilibrati, forse troppo quelli sotto il segno della bilancia. Sono molto chiusi dal punto di vista caratteriale, e questo sebbene possa essere vista come estrema riservatezza, non sempre è visto come un aspetto positivo.

Scorpione :Avete litigato con qualcuno che è del segno dello Scorpione? Bene, sappiate che non vedono l’ora di vendicarsi. Eh si perché uno dei lati negativi di questo segno è proprio questo, l’essere vendicativo. E non è detto che dopo essersi vendicato ci perdoni, perché fanno anche fatica a fidarsi di nuovo se vengono feriti.

Capricorno :Quelli sotto il segno del Capricorno hanno voglia di vincere. Sono pronti a tutto pur di distinguersi e spiccare. Questo gli fa onore, ma non sempre è una cosa positiva.

Acquario :I nati sotto il segno dell’Acquario sono quelli che faticano a trovare una soluzione al problema. Sono abituati a piangersi addosso, se qualcosa non va non vedono soluzione.

Pesci : I nativi sotto questo segno appaiono quasi sempre molto sereni, come se non si lasciassero scalfire dagli eventi negativi. Tuttavia questo modo di essere può suscitare una reazione opposta, lasciando pensare che non abbiano alcun tipo di problema.

Sapete che esiste un tredicesimo segno?? Scoprilo qui