Selvaggia Roma, incredibile dramma per l’ex concorrente di Temptation Island: il tragico episodio che le ha cambiato la vita.

Sarà una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma. La conferma è arrivata qualche ora attraverso il profilo Instagram ufficiale del programma. Certo, già qualche giorno fa, vi avevamo anticipato la notizia. Adesso, invece, possiamo proprio confermarvelo. Nel corso della tredicesima puntata, insieme a Stefano Bettarini e Giulia Salemi, l’ex concorrente di Temptation Island entrerà a far parte a tutti gli effetti della quinta edizione del GF Vip. La sua presenza, lo sappiamo per certo, non passerà affatto inosservata. Anche perché, lo sappiamo benissimo, ovunque va, la Roma sa sempre lasciare il segno non soltanto per la sua immensa bellezza, ma anche per il suo carattere. Un carattere decisamente forte, e lo abbiamo potuto constatare durante Temptation Island, e che è fortemente condizionato da un vero e proprio dramma. Di che cosa parliamo esattamente? Ecco tutti i dettagli.

Selvaggia Roma, il tragico dramma che ha cambiato la sua vita: cos’è successo

Un vero e proprio dramma quello che, in uno suo post Instagram, Selvaggia Roma ha raccontato a tutti i suoi sostenitori. A corredo di un incantevole ed emozionante scatto in compagnia di sua madre, l’ex concorrente di Temptation Island e futura del Grande Fratello Vip non ha potuto fare a meno di raccontare un tragico episodio che le è accaduto in passato. E che, vuoi o non vuoi, ha fortemente caratterizzato la sua vita. Ecco tutti i dettagli di questo immenso dramma.

Da come si può chiaramente leggere da queste parole da brividi scritte a corredo di questo scatto in compagnia di sua madre (POTETE VEDERLO QUI PER INTERO), sembrerebbe che Selvaggia Roma abbia vissuto un vero e proprio dramma in passato. Facciamo riferimento, infatti, al fatto che l’ex concorrente di Temptation Island sia cresciuta senza un padre. Un episodio, da come si può chiaramente comprendere, davvero tragico. E che, com’è giusto che, ha fortemente caratterizzato e segnato la sua vita.