Amici 20, anticipazioni sabato 3 aprile: eliminazione shock, esce uno dei concorrenti più amati di questa edizione.

Manca poco ad una nuova puntata del serale di Amici 20. La terza puntata del talent andrà in onda sabato sera, 3 aprile 2021, ma è stata già registrata questa sera. Le anticipazioni, quindi, sono già trapelate sul web e noi vi riportiamo quanto appare su Isa e Chia. Come sempre, però, è noto soltanto il nome del primo eliminato: la seconda eliminazione viene comunicata in casetta e non in studio. Conosciamo, quindi, soltanto i due allievi che sono andati al ballottaggio. Se non temete spoiler e siete curiosi di sapere cosa accadrà, continuate a leggere! Piccola anticipazione: l’eliminato della serata è davvero inaspettato.

Amici 20, anticipazioni sabato 3 aprile: a sorpresa eliminato Tommaso, ecco i due in ballottaggio

Anticipazioni che lasciano di stucco, quelle della prossima puntata di Amici. Si tratta del terzo appuntamento col serale del talent show targato Maria De Filippi. Come per le altre puntata, anche sabato ci saranno due eliminati: il primo è già reso noto, il secondo si saprà sabato, essendo stato comunicato in casetta. Ebbene, la prima eliminazione sarà un brutto colpo per il pubblico: a lasciare definitivamente il programma è stato Tommaso. Il ballerino è finito al ballottaggio con Sangiovanni ed Enula. Il primo a salvarsi è stato il cantante: successivamente si è salvata Enula. Al ballottaggio per la seconda eliminazione ci sono invece Rosa e Deddy: uno dei due ha lasciato il programma, ma per scoprire di ci si tratta bisognerà attendere la puntata.

Un’eliminazione, quella di Tommaso, che sta già facendo discutere sui social: il ballerino era uno degli allievi più apprezzati dal pubblico del talent. E dalla maestra Alessandra Celentano, che segue l’allievo sin dall’inizio della sua esperienza ad Amici. Come avrà reagito la prof di danza alla notizia dell’eliminazione di Tommaso? Per saperlo non perdetevi il terzo appuntamento con il serale. Sarà una puntata ricca di colpi di scena ed emozioni. Ospiti Pio e Amedeo e Madame.